"Hotel Paradise": Marietta nie chciała mieć dzieci z Chrisem. Teraz chce zostać matką? 

Marietta w "Hotelu Paradise" nie odnalazła prawdziwej miłości. Co prawda jej relacja z Chrisem wyglądała na bardzo romantyczną i trwałą, jednak niestety nie przetrwała próby czasu. Oboje do swojego rozstania podeszli z dystansem i nie mieli zamiaru obwiniać siebie nawzajem. Gdy Marietta mówiła o planowaniu przyszłości z Chrisem, zdecydowanie nie było tam miejsca na zakładanie rodziny. Zaś niedługo po rozstaniu zapewniła, że nie mogłaby mieć dzieci z byłym partnerem. Co się stało, że teraz zmieniła zdanie?

"Hotel Paradise": Marietta planuje zostać mamą? "Dziecko to wielkie szczęście"

Marietta Witkowska i Chris Ducci zakończyli swój pobyt w "Hotelu Paradise" wielką wygraną głównej nagrody, ale jak zapewnili, wygrali także miłość do siebie. Z początku ich słowa o wielkim uczuciu wcale nie były rzucone na wiatr, para zamieszkała razem i chętnie opowiadała fanom o swojej relacji. Ta niestety już po kilku miesiącach dobiegła końca.

Chris nie potrzebował długo czekać na nową miłość, wkrótce potem spotkał swoją ukochaną, piękną Monikę i ogłosił, że spodziewa się z nią dziecka. Ta wiadomość zaskoczyła widzów, którzy byli bardzo ciekawi reakcji Marietty. Tymczasem uczestniczka pogratulowała swojemu byłemu i zapewniła, że bardzo się cieszy jego szczęściem! W rozmowie z "Party.pl" przyznała, że nie żałuje, że tak potoczyły się losy jej byłego związku:

Cieszę się, że to nie byliśmy my, bo byłoby to nieszczęśliwe dziecko, bo my już pod koniec byliśmy ze sobą nieszczęśliwi, więc dobrze, że tak się stało, że to nie jestem ja - mówiła w rozmowie z Party.pl

Marietta przez długi czas była sama i jak twierdziła, ten stan w ogóle jej nie przeszkadzał. Uczestniczka czekała cierpliwie na swoją miłość, a gdy ukochany pojawił się na jej drodze, nie od razu przedstawiła go swoim fanom.

Mam CHŁOPAKA. Jak to śmiesznie brzmi. Mam i przedstawię... a może już przedstawiłam?! - drażniła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie.

Marietta długo jednak nie wytrzymała i pokazała swojego ukochanego światu. Niedługo potem na Instagramie zwyciężczyni pierwszej edycji "Hotelu Paradise" pojawiło się urocze zdjęcie, którym Marietta pochwaliła się, że jest już zaręczona.

Nic więc dziwnego, że fani wypytują uczestniczkę, czy skoro już planuje ślub, to może chciałaby mieć także dzieci? Na swoim Instagramie Marietta odpowiedziała, że ma już sprecyzowane co do tego tematu, plany:

Chcielibyśmy zacząć planować dzieci za dwa lata. Ale, będzie, co ma być. Jeśli by się zdarzyło wcześniej, to wiadomo, że bym urodziła. Będę się jednak starać, aby do tego nie doszło. Chciałabym się nacieszyć swobodnym życiem we dwójkę i sobą. Dziecko to wielki szczęście, ale i obowiązek.

Marietta faktycznie jest teraz skupiona na celebracji swojej relacji. Uczestniczka "Hotelu Paradise" często podkreśla, że jest bardzo szczęśliwa i jak na razie zajmuje ją tworzeniem wspólnego domu:

A tak serio to siedziałam dziś, jadłam ten pyszny obiad, patrzyłam na Mojego Przystojnego Chłopaka, na Moja własna kuchnie w Moim mieszkaniu i łezka się zakręciła. To dopiero początek tej pięknej drogi, za Nami dużo pracy- nie wiem, co bym bez Niego zrobiła! Walczcie o swoje marzenia. Dzięki Kochanie za wszystko! Mam nadzieję, że stworzę Ci piękny dom pełen ciepła i miłości

