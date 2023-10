Monika i Chris z "Hotelu Paradise" spodziewają się dziecka. O tym że para zostanie rodzicami, Chris razem z ukochaną poinformowali swoich fanów w grudniu 2020 roku. My postanowiliśmy ich zapytać o to, jak Monika poinformowała Chrisa o tym, że już za kilka miesięcy powitają na świecie ich pierwsze dziecko.

(...) Nagle usłyszałem taki szczęśliwy płacz! Ja już wtedy wiedziałem. Ja się nie zszokowałem. Jak mi powiedziała, powiedziałem: 'Wow! Super' - powiedział nam Chris.

Ale to nie koniec! Czy Chris naprawdę chciał zostać ojcem? Czy jednak uważał i nadal uważa, że to trochę za wcześnie? Posłuchajcie, co Chris i Monika zdradzili przed kamerą?

Chris z "Hotel Paradise" zostanie ojcem!

Rozstanie zwycięskiej pary pierwszej edycji "Hotel Paradise" - czyli Chrisa i Marietty - wywołało w sieci prawdziwą burzę. Para postanowiła nawet specjalne oświadczenia, aby uspokoić swoich fanów. Jakiś czas po zakończeniu związku z Mariettą, Chris zaczął spotykać się z piękną blondynką Moniką, jednak dopiero we wrześniu zdecydował się opublikować ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Teraz okazuje się, że związek Moniki i Chrisa jest naprawdę poważny, bo para właśnie ogłosiła radosną nowinę o powiększeniu rodziny. Chris z "Hotel Paradise" zostanie tatą!

Monika i Chris z "Hotelu Paradise" spodziewają się dziecka. Już za chwilę ich rodzina się powiększy!

