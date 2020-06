Marietta z "Hotelu Paradise" potwierdza rozstanie z Chrisem! "Miałam nadzieję, że nie będę nigdy pisać tego"

To chyba najbardziej niespodziewana informacja weekendu! Marietta i Chris z "Hotelu Paradise" rozstali się! Na swoich profilach społecznościowych oboje potwierdzili zakończenie związku! Jak pisał Chris, chcieli uniknąć plotek, postanowili więc poinformować o tym sami.

Marietta, dziękuję Ci za wszystko i te niesamowite wspomnienia. To była najpiękniejsza przygoda w moim życiu. Życzę Ci szczęścia i wszystkiego dobrego - napisał m.in. Chris.

A co o rozstaniu pisze Marietta? Zobaczcie!

Co napisała Marietta? Podobnie jak Chris wiadomość o rozstaniu zamieściła na Instagramie.

Ona również podkreśla, że decyzja o rozstaniu była wspólna:

Niestety nasz związek z Chrisem dobiegł końca, była to nasza wspólna decyzja, jak się okazało jesteśmy zbyt różni. Proszę Was o zrozumienie i szacunek do zaistniałej sytuacji, oboje nie chcemy się na ten temat wypowiadać.