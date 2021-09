"Hotel Paradise 4": Luiza przerażona zachowaniem uczestników! "Ciężko się ogląda"

W " Hotelu Paradise 2" Kamil nie kryje swojej jawnej niechęci do Roberta i Magdy. Co chwilę powtarza, że jego główną misją jest ponowne pozbycie się tych uczestników z programu. Podczas dzisiejszej "pandory" nie hamował się drwiąc z wyglądu Magdy. Nazywał ją "kaczką" i starał się ją przedrzeźniać. Magda w końcu nie wytrzymała i uderzyła w najczulszy punkt Kamila, czyli skrytykowała wygląd Julii - kobiety, którą w programie upodobał sobie Kamil, a która nieoczekiwanie musiała opuścić program podczas ostatniego "rajskiego rozdania". Podczas dzisiejszej "pandory" wszelkie granice zostały przekroczone. Jak zakończyła się ta ostra wymiana zdań? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Miłość Anki i Ivana skończyła się przez Atę? "Powinnam ci strzelić w ryj za to, co zrobiłeś!" "Hotel Paradise 2": Magda i Kamil na linii ognia "Puszka pandory" to najcięższy moment w "Hotelu Paradise" nie licząc "rajskiego rozdania". Wówczas uczestnicy mogą zadać sobie anonimowo najbardziej niewygodne pytania. Dziś doszło do starcia uczestników zdecydowanie nie pałających do siebie sympatią. Kamil uwziął się na Magdę i publicznie kpił z jej wyglądu, jednocześnie deklarując, że jest najbardziej fałszywą osobą i zrobi wszystko, by ona i Robert, za jego sprawą, ponownie wylecieli z programu. Kamil, zwracając się do Magdy prześmiewczo starał się naśladować wygląd jej ust. Nazywał ją "kaczuszką" i starał się naśladować wygląd jej ust. Uczestniczka w końcu nie wytrzymała i zaatakowała jego byłą partnerkę, w której był tak zauroczony, wskazując na to, że również miała zrobione usta: Twoja Julka miała tak spier**olone usta i ty tego nie...