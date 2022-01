Chociaż piąta edycja "Hotelu Paradise" zbliża się już wielkimi krokami, wokół uczestników poprzedniej wciąż jest głośno. W ostatnim czasie konflikt niektórych z nich znacznie się zaostrzył. Szczególnie przyczynił się do tego wywiad z Wiktorią. Wika zdradziła, za co ma żal do ekipy z randkowego show. Tym razem zamiast na Miłosza uwaga została skierowana na Launo, która miała mścić się na byłej koleżance z programu, odcinając ją od reszty grupy. Wkrótce sama została zaatakowana przez internautów, którzy stanęli w obronie byłej partnerki Miłosza.

Niedawno fani "Hotelu Paradise" ponownie zapytali Launo o jej relację z Wiktorią. Wyraźnie zmęczona tematem uczestniczka, która znów została skrytykowana, wybuchła i w ostrych słowach powiedziała, co myśli o osobach, które pojawiły się w czwartej edycji show.

"Hotel Paradise": Launo ma dość afery z Wiktorią. "Skończcie ten temat, bo to żenada"

Po wywiadzie z Wiktorią widzowie "Hotelu Paradise" z wypiekami na twarzy mogli obserwować, jak rozwinie się konflikt między nią a pozostałymi uczestnikami randkowego show TVN7. Zwłaszcza że Wika ujawniła nowe fakty w tej sprawie. W rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl przyznała, że Launo usunęła ją z grupy na jednym z komunikatorów w formie zemsty za rzekome ujawnienie prawdy o jej operacjach plastycznych. Na reakcję Klaudii nie trzeba było długo czekać, ale mało kto spodziewał się takiej odpowiedzi.

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Kejti i Łukasz rozstali się. Uczestniczka zdradziła powody!

Instagram @launokardel / wiktoria.gasior

Launo nie tylko udostępniła nagranie z prywatnej imprezy, na którym Wiktoria całowała się z Michałem Adamczakiem, ale zasugerowała również, że jej była koleżanka z Zanzibaru zmienia facetów jak rękawiczki. Później została zaatakowana przez fanów Wiki. Warto przypomnieć, że już w trakcie nagrywania czwartej edycji programu uczestniczki zażarcie się kłóciły.

Niedawno podczas Q&A Launo znów została zapytana o Wiktorię. Dziewczyna w ostrych słowach podkreśliła, że musiała zareagować na - kłamliwe jej zdaniem - zarzuty Wiktorii, ale nie chce już więcej wracać do tego tematu. Najwyraźniej wątek wzbudza w niej duże emocje, ponieważ Klaudia użyła szokująco mocnych określeń, podsumowując to, jacy uczestnicy pojawili się w ostatniej edycji "Hotelu Paradise".

Czy to dlatego obrabiasz Wiki tyłek, bo masz kompleksy? Tyle czasu minęło, a Ciebie dalej boli, żenada - napisał jeden z internautów.

Ku*wa skończcie ten temat, bo to żenada. Minął rok, a fake konta napie***ają jak szalone. Ja odpowiedziałam na zaczepkę, bo w wywiadzie były kłamstwa na mój temat. Koniec, kropka. Serio, żałuję, że ta edycja miała tyle chorych na łeb ludzi. Żałuję, że tam byłam. Teraz mamy czasy, że zdrowi ludzie muszą udowadniać, że są niewinni, a chorzy na łeb chodzą luzem - odpowiedziała Launo.

Instagram @launokardel

Było ostro:

Nie uważasz, że sformułowanie "chorzy na łeb" jest trochę nieodpowiednie? - czytamy.

Nie. Bo tylko turbo czepialscy i szukający problemu na siłę będą mieli problem. Jeśli nikt nie wyczuł kontekstu, do czego to piło, to nie mój problem. Nieważne, jak sformułuję zdanie, to i tak każdy będzie łapał za słówka - wyjaśniła uczestniczka show.

Instagram @launokardel

Warto jednak przypomnieć, że konflikt dotyczy przede wszystkim jej i Wiktorii. Z pozostałymi uczestnikami miłosnej produkcji TVN7 Klaudia ma zdecydowanie lepszy kontakt, choć nie znalazła wśród nich prawdziwych przyjaciół. Gdyby jednak mogła cofnąć czas, najprawdopodobniej w ogóle nie poleciałaby na Zanzibar.

"Hotel Paradise": Launo bardzo źle ocenia czwartą edycję show

Już wcześniej Launo przyznała, że jej zdaniem "Hotel Paradise" jest bardzo ciekawym programem, ale nie zmienia to faktu, że edycja, w której wzięła udział, okazała się kompletną klapą. Klaudia zasugerowała, że produkcja bardzo się pomyliła, wybierając uczestników do ostatniego sezonu. Dodała też, że przez to właśnie wybuchło tak wiele konfliktów, które ciągną się nawet po zakończeniu emisji miłosnego show.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Żałuję, że byłam w mojej edycji. Sam program spoczi - zdradziła w rozmowie z fanami.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi miała specjalną misję dla Pana Lektora! "Chyba trochę zaszalałam"

Być po może po rozpoczęciu piątej edycji "Hotelu Paradise" wreszcie ucichną głosy związane z wojną między Wiktorią i innymi uczestnikami - zwłaszcza że coraz więcej członków ekipy z Zanzibaru jest wyraźnie zmęczonych wątkiem. Na pogodzenie się Wiki i Launo nie ma co liczyć.