"Hotel Paradise 4": Launo żałuje udziału w programie! Zdobyła się na szczere wyznanie

"Hotel Paradise" to nie jest show dla osób o słabych nerwach. Walczący o miłość, pieniądze i sławę uczestnicy muszą być przygotowani na ostrą grę. Choć oczywiście przykre sytuacje, jak eliminacja z programu przez innych mieszkańców jest codziennością uczestników, to jednak oprócz tych elementów często po prostu bohaterowie show dobrze się ze sobą bawią, nawiązują przyjaźnie lub budują związki, które przetrwają nawet po powrocie do Polski. 4. edycja była jednak wyjątkowa pod względem tych mniej przyjemnych elementów: konspiracji, nieczystej gry czy nieszczerych słów. Czy uczestnicy właśnie tego sezonu chcieliby przeżyć swoją przygodę jeszcze raz? Wygląda na to, że nie. A przynajmniej Launo nie chciałaby wrócić do rajskiej rzeczywistości. Co więcej, jak twierdzi, drugi raz nie poszłaby do tej samej edycji!

Launo szczerze o "Hotelu Paradise 4": "Żałuję, że byłam w mojej edycji"

Zazwyczaj uczestnicy "Hotelu Paradise" bez względu na swoje doświadczenia w programie przyznają, że była to ich przygoda życia, którą chętnie przeżyliby jeszcze raz. 4. edycja "Hotelu Paradise" była zupełnie inna i szybko zrobiła na fanach wielkie wrażenie. Takiego zachowania uczestników, którzy naprawdę grają ostro i nieempatyczne jeszcze nie było! Zapalnikiem niesympatycznej atmosfery była Wiktoria, na której uczestnicy skupili swoją uwagę i złą energię. Lincz na Wiktorii podczas Puszki Pandory zaskoczył fanów, którzy natychmiast zaczęli krytykować największe graczki: Natalię, Nanę i Launo. To właśnie wtedy na swoim Instagramie, Klaudia przyznała, że czeka z niecierpliwością na finał programu, bo męczą ją groźby, które otrzymuje od fanów!

Późniejsze wybory Launo ponownie były krytykowane, a ona sama została okrzyknięta najbardziej kontrowersyjną uczestniczką. Widzowie dopiero nieco zmiękli gdy przez zupełny przypadek, przez swojego partnera Launo odpadła z programu. Wtedy właśnie fani przyznali, że Launo zrobiła to z klasą, z pokorą opuszczając program. Nic więc dziwnego, że fani wciąż się zastanawiają, czy uczestnicy akurat 4. edycji powtórzyliby tę przygodę i znów wzięli udział w programie, który przyniósł im dużo zabawy i radości, ale też jednocześnie mnóstwo smutku i krytyki? Kiedy więc Launo zorganizowała na swoim Instagramie Q&A, pierwsze, o co zapytali ją fani to oczywiście o "Hotel Paradise":

- Żałujesz pójścia do HP? Powiesz kiedyś obiecaną prawdę o HP? - spytali internauci. - Żałuję, że byłam w mojej edycji. Sam program spoczi - odpowiedziała uczestniczka.

Launo nie odpowiedziała na drugi człon pytania dotyczący "prawdy o Hotelu Paradise". Gdy Wiktoria przyznała, że przez udział w programie "leczy się psychologicznie i psychiatrycznie" a fani stanęli w jej obronie, uznając, że była ofiarą grupy, wielu uczestników (w tym Launo), mówiło o "prawdzie", którą zdradzą gdy widzowie zobaczą finałowy odcinek programu. Od zakończenia emisji 4. edycji minęło już sporo czasu, tymczasem nikt nie ujawnia żadnych poważnych treści, na które fani tak z niecierpliwością czekali. Wiktoria z rzadka wraca do tematu "Hotelu Paradise", choć jeśli to robi, to raczej w negatywnym świetle. Reszta uczestników niemal już nie wraca do tamtych czasów w swoich mediach społecznościowych, zajęta swoim aktualnym życiem. Także Launo, która jest już szczęśliwie zakochana, stara się już nie mówić o przykrych wspomnieniach związanych z "Hotelem Paradise". Kto wie, może jednak za jakiś czas zdecyduje się bardziej szczegółowo odpowiedzieć, dlaczego żałuje udziału w 4. edycji programu!