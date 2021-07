"Hotel Paradise": Krystian zaskakująco o nowej dziewczynie: "Chce się wybić"

Po ostatnim "rajskim rozdaniu" okazało się, że Krystian i Robert otrzymają jeszcze jedną szansę na to, aby pozostać w programie. Do " Hotelu Paradise " weszła nowa uczestniczka i to właśnie ona ma możliwość zdecydowania, który z panów wejdzie razem z nią do programu. W dzisiejszym odcinku dowiemy się jaka jest decyzja Karoliny Mrozickiej. Internauci są jednak oburzeni, ponieważ okazuje się, że Karolina i Krystian znali się na długo przed programem, przez co Robert ma nierówne szanse z przeciwnikiem. Co więcej, fanów formatu oburza fakt, że zarówno Karolina jak i Krystian ukrywają swoją znajomość. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Nowa uczestniczka zadecyduje o powrocie Roberta lub Krystiana do programu. Karolina Mrozicka to popularna instagramerka Krystian Mikołajczyk i Karolina Mrozicka znali się na długo przed "Hotelem Paradise" To, że do "Hotelu Paradise" trafiają uczestnicy, którzy znali się dużo wcześniej nie jest niczym nowym. W pierwszej edycji Chris otwarcie przyznał, że zna się z Mattem, natomiast w drugiej edycji, podobna sytuacja spotkała Julię i Monikę. Uczestniczki 5 lat wcześniej brały udział w tych samych wyborach miss i od razu pochwaliły się innym swoją znajomością. Tym razem okazuje się, że nowa uczestniczka Karolina Mrozicka, która ma zdecydować o powrocie do "Hotelu Paradise" Krystiana lub Roberta, z jednym z nich znała się dużo wcześniej. Internauci są źli o to, że uczestnicy nie mają równych szans na zrobienie dobrego wrażenia na "nowej". Fani "Hotelu Paradise" mają dowody na to, że Karolina Mrozicka i Krystian Mikołajczyk znają się od dawna . Zdradziły ich wspólne zdjęcia z 2018 roku oraz filmiki na Tik Toku zamieszczone rok później. Internauci są zdenerwowani na...