"Hotel Paradise 3": Kara i Marcin o wspólnej przyszłości! Zdradzili swoje poważne plany

Ania i Ivan z "Hotelu Paradise" wreszcie nie musza już ukrywać swojej miłości! Właśnie podzielili się kolejną porcją romantycznych zdjęć ukazujących ich gorącą relację. Pozazdrościli im nawet Julia i Kamil - koledzy z programu. Co napisali?

Ania i Ivan z "Hotelu Paradise" pokazali kolejną romantyczną sesję

Wielu widzów " Hotelu Paradise 2 " zastanawiało się jak dalej potoczyły się losy Ivana i Ani. Czy uczestniczka wybaczyła mu małe zauroczenie Atą? Czy kilka powodów do złości, które mogliśmy zaobserwować w końcowych odcinkach przekreśliły ich plany na wspólną przyszłość po powrocie do Polski? Na szczęście wszystko już jest jasne. Zakochani musieli ukrywać swoją miłość aż 8 miesięcy, ponieważ tyle minęło od ich powrotu z Bali, do zakończenia drugiego sezonu "Hotelu Paradise". Ivan w rozmowie z Party.pl, zdradził, że pierwszą poważną decyzję podjęli jeszcze w samolocie do Polski. To wówczas razem z Anią zdecydowali, że spędzą razem całą kwarantannę. Dziś już wiemy, że Ania i Ivan mieszkają ze sobą na co dzień i to właśnie ona zdecydowała się przeprowadzić do Ivana do Gdańska. Ania i Ivan o wyjawieniu tajemnicy o swoim szczęśliwym związku zdecydowali się dopiero kilka dni po finale. Na ich profilach społecznościowych pojawił się bardzo romantyczny i intymny film. Jednak to nie koniec niespodzianek! Zakochani mieszkańcy "Hotelu Paradise 2" pokazali właśnie kolejne miłosne zdjęcia z profesjonalnej sesji:

Żeby wiedzieć jak traktować kobietę, musisz najpierw nauczyć się być mężczyzną - napisał pod zdjęciem Ivan

Internauci nie szczędzili im komplementów, ciesząc się, że odnaleźli siebie w...