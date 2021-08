"Hotel Paradise": Krystian pochwalił się nowym zdjęciem z partnerką. Jednak jego wpis zaskakuje!

Krystian z "Hotelu Paradise" znalazł prawdziwą miłość dopiero po udziale w programie. Jego serce skradła piękna Oliwka i wygląda na to, że zwycięzca 3. edycji show jest w niej szalenie zakochany! Właśnie na Instagramie Krystiana pojawiło się zdjęcie, które wprawiło fanów w zachwyt - widzimy na nim, jak chłopak pozuje ze swoją ukochaną w przepięknych okolicznościach przyrody.

Pod wspólną fotografią, Krystian zamieścił również zaskakujący wpis! Czyżby tymi słowami chciał wbić szpilę którejś z par "Hotelu Paradise"? Zobaczcie sami!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Krzysztof ma dość pytań o Basię! "Męczycie mnie"

"Hotel Paradise": Krystian na romantycznym zdjęciu z nową ukochaną

Krystian Feretti z "Hotelu Paradise" to jeden z najbardziej charyzmatycznych uczestników 3. edycji show. Przystojny Włoch w programie poznał uroczą Basię Pędlowską, z którą dotarł do wielkiego finału programu. Choć w "Hotelu Paradise" Krystian i Basia byli nierozłączni, a wielu fanów wróżyło im piękną, wspólną przyszłość, to jednak jak wiadomo, związek tej dwójki bardzo szybko się rozpadł, bo zaledwie po dwóch tygodniach od powrotu do Polski.

Instagram/basia.pedlowska_hotelparadise3/

Basia jednak nie zamierzała być zbyt długo singielką i zdecydowała się zrobić krok w kierunku rozwoju znajomości z Krzysztofem, którego również poznaliśmy w 3. edycji "Hotelu Paradise". Szybko zostali parą i dziś nie wyobrażają bez siebie życia. Z kolei Krystian był przez dłuższą chwilę singlem, jednak gdy poznał uroczą Oliwię, jego serce znów mocniej zabiło! Do tej pory na Instagramie Krystiana widniało tylko jedno zdjęcie z jego ukochaną, na którym nie mogliśmy zobaczyć jej twarzy. Teraz jednak chłopak zdecydował się opublikować romantyczną fotkę z nową partnerką, na której dokładnie możemy zobaczyć, co to za piękność! Spójrzcie sami.

Instagram/Krystian Feretti

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Basia i Krystian już nie są razem! Uczestnik zdradził nam powody rozstania!

Pod zdjęciem pojawił się wpis, w którym Krystian zdradził, że z Oliwią świętuje dwa miesiące swojego związku. Ponadto zwycięzca "Hotelu Paradise" napisał o łączącej ich wyjątkowej relacji. Zwróćcie uwagę na te słowa!

Pozdrawiamy kochani z pięknej Norwegii 🇳🇴

Z tą wariatką stuknęły nam właśnie 2 miesiące, które w rzeczywistości były jak rok związku, ponieważ z tych 60 dni jakieś 55 spędziliśmy 24/7 razem. Kłócąc się, godząc się i docierając się 😬 ale jesteśmy siebie tak pewni oraz jest między nami taka chemia, że wolę taką relację niż słodko pierdzące LOVE STORY, które przeważnie jest tylko na pokaz. Robimy dla was materiał z tego wyjazdu i po powrocie i montażu dowiecie się wszystkiego na temat tego jak się poznaliśmy, co z restauracją itd. Życie czasem bywa nieprzewidywalne ale z taką partnerką nic mnie nie zatrzyma ❤️❤️❤️ - napisał Krystian.

Myślicie, że tym wpisem Krystian wbija szpilę którejś z par "Hotelu Paradise"? A może to taki ogólny odnośnik do związków na pokaz? Jedno jest pewne - Krystian i Oliwia tworzą piękną parę, dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć im wszystkiego dobrego!