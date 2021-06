Powrót Basi do " Hotelu Paradise " to zdecydowanie jeden z najbardziej wzruszających momentów 3. edycji programu. Płakali wszyscy, nie tylko stęsknieni za koleżanką mieszkańcy hotelu, sami Basia i Krystian ale również widzowie! Niedługo po zakończeniu emocjonującego odcinka Krystian i Basia zorganizowali live'a podczas którego... zaliczyli wpadkę i zdradzili czy są razem po zakończeniu programu?! Uczestnik odniósł się do domysłów fanów podczas transmisji! Jak wytłumaczył się z tego, co zauważyli widzowie? Zobacz także: "Hotel Paradise": Basia wróciła do programu! Fani wzruszeni jej powrotem: "Łzy mi się polały" "Hotel Paradise": Krystian i Basia są razem po programie? Relacja Krystiana i Basi okazuje się jedną z najsilniejszych w "Hotelu Paradise". W końcu Krystian przeżył bez swojej wymarzonej pary w programie aż cztery "rajskie rozdania". Powrót Basi podczas ostatniego wieczoru eliminacyjnego zakończył się łzami - wszyscy płakali ze szczęścia, a Krystian nie mógł uwierzyć w to, co właśnie się wydarzyło. Po zakończeniu odcinka razem z Basią zdecydowali się na rozganizowanie transmisji na żywo, podczas której opowiedzieli o swoich emocjach, które towarzyszyły im podczas wyemitowanego w programie "rajskiego rozdania". Widzowie nie mogą się już doczekać finału show oraz deklaracji uczestników odnośnie relacji, które narodziły się w programie. Czy to zrobią? Wiecie to zależy od ludzi. To jest nasza indywidualna sprawa i możemy to zrobić, jeżeli będziemy chcieli po prostu - powiedziała Basia Fani programu szczególnie ciekawi są związku Krystiana i Basi. Czy temu duetowi udało się przetrwać po programie? Czy wciąż są razem? Uwadze widzów nie...