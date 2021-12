"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi zabiera rodzinę na nagrania nowych edycji show. Wiemy, gdzie!

Klaudia El Dursi za pośrednictwem Instagrama zdradziła swoim fanom, że powoli kończy pracę na planie "Hotelu Paradise" i już wkrótce wraca do domu. Piękna modelka już od kilku miesięcy przebywa na Bali, gdzie nagrywa nowe, hitowe reality-show. Niestety, kilka dni temu Klaudia El Dursi przyznała, że ze względu na epidemię koronawirusa utknęła na Bali i nie wiadomo, kiedy będzie mogła wrócić do Polski. Od jakiegoś czasu żyłam tylko dniem powrotu do Polski, bo bardzo tęsknie za moją rodziną, odliczałam każdy dzień, kiedy w końcu przylecę do Polski... Jak wiecie, jak na razie wszystkie loty są do Polski odwołane, na razie na 10 dni, nie wiadomo, co będzie dalej. Także pozostaje mi tylko czekać. Uważajcie na siebie, bardzo was proszę, nie lekceważcie tego... - mówiła poruszona Klaudia El Dursi. Klaudia El Dursi nie ukrywała również, że jest przerażona tym, co dzieje się teraz na Bali, ale nie przerywała pracy na planie show. Teraz podzieliła się radosną informacją! Modelka kończy nagrania "Hotelu Paradise" i szykuje się do powrotu do Polski. Klaudia El Dursi przejdzie obowiązkową kwarantannę Klaudia El Dursi w swoim najnowszym wpisie na Instagramie oraz podczas relacji na InstaStories przyznała, że przed nią ostatni dzień na planie "Hotelu Paradise". Prowadząca reality-show przyznała, że wkrótce rozpoczynie wielkie pakowanie i wkrótce wróci do Polski. Ostatni dni na Bali 🙏 Jeszcze trochę , jeszcze chwilkę , chwileczkę ... ➡️ 🏡💚- napisała Klaudia El Dursi. Internauci zwrócili uwagę, że po powrocie z rajskiej wyspy Klaudia El Dursi będzie musiała przejśc obowiązkową kwarantannę. - Jeszcze troche jeszcze chwilka i 14 dniowa kwarantanna - Ah i te kwarantanny i inne cuda .. proszę się trzymać 👌🏻😘 -...