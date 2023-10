Simon i Bibi byli jednymi z ulubionych uczestników widzów "Hotelu Paradise 3". Tych dwoje przetrwało od samego początku programu, aż do jego finału i choć ostatecznie to Krystian i Basia dostali możliwość rozbicia Złotej Kuli, po zakończeniu emisji Simon i Bibi udowodnili, że ich uczucie było ważniejsze od wygranej. Niestety, mimo wielkich planów nad związkiem tej dwójki zaczęły zbierać się czarne chmury i uczestnicy kontrowersyjnego show ogłosili swoje rozstanie. Co o tym wszystkim sądzi Klaudia El Dursi, na której oczach rodziły się pierwsze iskry pomiędzy byłymi już partnerami? Prowadząca "Hotelu Paradise" zdradziła nam kilka szczegółów!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Bibi zdradziła nam, czy jest już gotowa na nową miłość

"Hotel Paradise 3": Klaudia El Dursi o końcu związku Simona i Bibi. Dlaczego się rozstali?

Klaudia El Dursi przyznała, że sądziła, że Simon i Bibi będą parą po grób - podobnie jak widzowie trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Kiedy na oczach tysięcy widzów, pomiędzy tą dwójką rodziło się prawdziwe uczucie, ciężko było nie kibicować ich miłości. Choć uczestnicy opuścili rajski Zanzibar bez głównej wygranej, nikt nie miał wątpliwości, że zdobyli o wiele więcej, niż pieniądze - siebie. Niestety, nie wszystko było tak kolorowe, jak mogło nam się wydawać i pod koniec czerwca na jaw wyszło, że Simon i Bibi rozstali się. Światło dzienne ujrzała również zdrada Simona, a fani uczestników "Hotelu Paradise 3" nie mogli w to uwierzyć. Co o rozstaniu finalistów sądzi Klaudia El Dursi, która na Zanzibarze spędziła z nimi spory kawałek czasu?

Bardzo im kibicowałam, szkoda, bardzo szkoda, ale Bibi na samym początku, jak już były takie pierwsze znaki, że coś może pójść nie tak i ja już widziałam, że Simon ten Simon to chyba jednak ma takie małe różki i on faktycznie jest taki trochę bad boy. Bibi go temperowała w programie, no ale jak pojechał do siebie do domu, do Stanów, wrócił ten stary Simon imprezowicz. On nigdy nie ukrywał, że on wcale taki nie jest - stwierdziła w rozmowie z Party.pl.

To jednak nie wszystko! Klaudia El Dursi w rozmowie z naszą reporterką zdradziła, co wydarzyło się pomiędzy uczestnikami, a także skomentowała zdradę, jakiej dopuścił się Simon wobec Bibi! Co powiedziała i czy sama wybaczyłaby coś takiego? Koniecznie zobaczcie nasze wideo z piękną prowadzącą "Hotelu Paradise".

Party.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise": Bibi w "Dzień Dobry TVN" szczerze o rozstaniu z Simonem: "ufałam mu najbardziej"

Reklama

Wielu wciąż liczy na to, że to nie koniec wspólnej historii tej dwójki. Co więcej, byli kochankowie z "Hotelu Paradise 3" wciąż utrzymują ze sobą kontakt, a Bibi zdradziła nawet, że wrócili do Simona pod jednym warunkiem! Sądzicie, że wszystko już stracone? Na ten temat Klaudia El Dursi również ma swoje zdanie.