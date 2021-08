"Hotel Paradise" Bibi wróci do Simona? Pod jednym warunkiem! Zdradziła, jakim

Bibi i Simon wydawali się być najbardziej dobraną parą trzeciej edycji "Hotelu Paradise". W programie byli nierozłączni, a poważne deklaracje składali sobie najszybciej ze wszystkich związków show. Mimo że po powrocie do Polski dobrze im się układało, a nawet planowali wspólnie zamieszkać, coś przekreśliło ich relację. Simon nie ukrywał ogromnej rozpaczy po rozstaniu. Bibi była jednak konsekwentna w swojej decyzji i zaczęła układać sobie życie na nowo. Para jednak nie chowa do siebie urazy. Ku zaskoczeniu fanów, Bibi i Simon poszli razem na imprezę i... czy to możliwe, że znów między nimi zaiskrzyło? Internauci postanowili natychmiast zapytać uczestniczkę, czy ma zamiar wrócić do poprzedniego związku. Odpowiedź mocno Was zaskoczy!

Bibi jest gotowa znów być z Simonem? Tylko w jednym przypadku...

Bibi i Simon byli doskonale dobraną parą, jednak codzienność bardzo zweryfikowała ich związek. Bibi wciąż musiała się mierzyć z temperamentem i ciągłym imprezowaniem swojego partnera. Simon już raz nadwyrężył zaufanie Bogusi i zdradził ją podczas jednej z imprez, o czym szybko dowiedzieli się fani. Para jednak wszystko sobie wyjaśniła i postanowiła razem budować swoją wspólną przyszłość. Byli już na etapie szukania domu w Krakowie, gdy nagle na fanów spadła wiadomość o ich rozstaniu. W rozmowie z "Party.pl" Bibi przyznała, że największym powodem rozstania były różnice, których nie dało się przeskoczyć. Ona bardziej introwertyczka, zamknięta w sobie, on pełen energii, "kalifornijskiego luzu" i chęci bycia w centrum uwagi. Wygląda jednak na to, że przeciwieństwa wciąż się przyciągają, a para właśnie spędziła ze sobą czas. Wyglądali na bardzo zadowolonych z tego powodu!

Uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise" wciąż się razem trzymają. Mimo że ich związki się rozpadły, wciąż umieją i lubią się razem bawić! Ostatnio uczestnicy spotkali się nad polskim morzem, gdzie wspólnie spędzali czas. To zainteresowało fanów, którzy zauważyli, że Bibi i Simon świetnie się dogadują...

Jakie są Twoje stosunki z Simonem? - zapytała jedna z fanek. Mega mamy dobry kontakt. Świetnie się razem bawiliśmy nad morzem. Dawno tak dobrze się nie dogadywaliśmy jak teraz. ❤

Co więcej, inna fanka zdecydowała się zadać bardziej bezpośrednie pytanie i spytała Bibi, czy byłaby w stanie wrócić do Simona! Uczestniczka nie zaprzeczyła!

Może wrócicie do siebie z Simonem? Kiedyś… Jak przestanie się wydurniać co 5 minut to tak 😂😂🤣🤣😂 - odpowiada ze śmiechem uczestniczka.

Mimo że Bibi podeszła do pytania z dystansem i śmiechem, to jednak odpowiedź mocno zaskakuje. Jednak jeśli uczestniczka nie zakładałaby nigdy powrotu do byłego ukochanego, nie odpowiedziałaby w ten sposób.

A Wy jak myślicie? Zaskoczeni?

Bibi i Simon byli jedną z ulubionych par trzeciej edycji "Hotelu Paradise" i przez długi czas byli typowani przez widzów na zwycięzców. Gdy okazało się, że Bibi i Simon programu nie wygrali, zapewniali, że nie przejmują się tym, ponieważ w show znaleźli prawdziwą miłość. Ich rozstanie było tym bardziej zaskakujące i jednocześnie wydawało się definitywne. Ostatnie słowa Bibi w tej sprawie nadają jednak sprawie zupełnie nowego znaczenia! Czyżby między byłą parą znów się układało?

bibi.bogusia.brzezinska/Instagram

Bibi spędziła ostatni tydzień na wakacjach nad polskim morzem. Uczestniczce towarzyszył Simon, z którym Bogusia świetnie się bawiła!

bibi.bogusia.brzezinska/Instagram

Mimo że para rozstała się niedawno, to Bibi już nie jest smutna i realizuje plan, który miała w głowie już dawno. Bogusia przeprowadza się na stałe do Krakowa, gdzie zamieszka z Sarą z trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Uczestniczka ma w planach realizować się artystycznie, a nawet zdradziła fanom, że chce założyć markę odzieżową! Zaś na pytanie, czy jest szczęśliwa, odpowiedziała po prostu: "Tak".