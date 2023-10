Rozstanie Bibi i Simona, finalistów 3. edycji "Hotelu Paradise" było dla sympatyków randkowego show ogromnym szokiem. Para była ze sobą od pierwszego odcinka programu i nawet po zakończeniu rajskiego hotelu postanowiła kontynuować swoją przygodę poza kamerami. Niestety, ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozstała się niedługo po zakończeniu emisji "Hotelu Paradise" ze swoim udziałem. Czy medialne rozstanie nie zraziło Bibi? Czy piękna brunetka jest już gotowa na nową miłość? Sprawdźcie, co nam powiedziała?

Bibi z "Hotelu Paradise" jest już gotowa na nowy związek?

Bibi i Simon z 3. sezonu "Hotelu Paradise" byli uznawani za jedną z najlepiej dobranych par w historii polskich edycji randkowego show z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze. Ta dwójka już w programie wyznała sobie miłość oraz snuła wspólne plany na przyszłość. Doszło nawet do tego, że po zakończeniu show, Bibi i Simon dali sobie szansę. Chłopak porzucił dotychczasowe życie w słonecznej Kalifornii i przeprowadził się do Krakowa, by zamieszkać z ukochaną.

Niestety, choć Bibi i Simon ochoczo dzielili się w mediach społecznościowych swoją miłością, w kuluarach aż huczało o tym, że Simon zdradził Bibi i na jednej z imprez całował się z Moniką Kociołek z "Teamu X". Bibi wybaczyła Simonowi zdradę, jednak wszystko wskazuje na to, że zadra w jej sercu nadal pozostała. Bibi i Simon rozstali się pod koniec czerwca br. .

Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane tylko na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy - pisała Bibi na Instagramie niedługo po opublikowaniu oficjalnego oświadczenia o rozstaniu.

Czy pomimo trudnych doświadczeń i wystawienia się na krytykę ze strony opinii publiczne Bogusia Brzezińska jest już gotowa znów się zakochać? Jakie ma plany na przyszłość bez Simona? W rozmowie z reporterką "Party.pl" Bibi zdradziła odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania swoich fanów. Wyznała też, jaki jest jej typ faceta. Czy Simon spełniał te wymagania?

