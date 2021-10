"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi imprezuje z gwiazdą "40 kontra 20"

Druga edycja " Hotelu Paradise " właśnie się zakończyła, jednak to nie koniec wrażeń! Już dziś wiadomo, że na wiosnę zobaczymy trzecią odsłonę hitowego show. Klaudia El Dursi zdradziła kilka szczegółów nowej edycji! Okazuje się, że nowych uczestników czeka sporo zmian, a dotyczyć one będą również roli prowadzącej! Mieszkańcy rajskiego hotelu będą mieli teraz mniej swobody? Zobaczcie, co zdradziła "Fleszowi" Klaudia El Dursi. Zobacz także: Znamy zwycięzców "Hotelu Paradise 2"! Sonia i Łukasz czy Ata i Artur? Klaudia El Dursi o zmianach w nowej edycji "Hotelu Paradise" Jeszcze dobrze nie opadły emocje po finale drugiej edycji "Hotelu Paradise", a Klaudia El Dursi zdradziła pierwsze szczegóły nowej odsłony! Będą one gratką dla widzów, ale także będą wymagały większej ingerencji prowadzącej w losy uczestników: Mogę zapewnić, że emocji na pewno nie będzie brakowało. Przed ciekawymi wyzwaniami staną nie tylko uczestnicy, ale także ja! Moja rola nieco się zmieni i będę miała więcej czasu na bardziej intymne rozmowy z bohaterami. Myślę, że nowe okoliczności przyrody też będą dla widzów i fanów programu zaskoczeniem. Reszta szczegółów niech na razie pozostanie moją słodką tajemnicą! Klaudia El Dursi o finale "Hotelu Paradise 2" Przy okazji rozmowy, modelka wspomniała także o pracy przy drugiej edycji "Hotelu Paradise 2": Nie da się ukryć, że finał show był zupełnie inny niż w zeszłym sezonie. Wtedy wygrała para, która była ze sobą od początku, i na oczach widzów rodziła się ich love story. Tym razem nawet ja nie byłam pewna, czy zwycięzcy, Ata i Artur, doniosą złotą kulę do końca - powiedziała w rozmowie z...