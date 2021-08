"40 kontra 20": Kinga wkracza do show-biznesu?! Zobaczcie, z kim się przyjaźni!

Wielki finał "40 kontra 20" zbliża się wielkimi krokami. Życie w willi u Roberta Kochanka nie jest łatwe dla uczestniczek. Pojawiają się już pierwsze frustracje, ponieważ programowy Senior prowadzi relacje z kilkoma dziewczynami jednocześnie i żadna z nich nie może czuć się bezpiecznie. Marta należy do grupy "dwudziestek" i zacięcie walczy o względy tancerza. Jednak jego niezdecydowanie i otwartość względem innych uczestniczek już nie raz doprowadziła ją do płaczu: Czułam się upokorzona przez niektóre zachowania lub słowa Roberta - wyznała fanom na Instagramie Co miała na myśli, mówiąc to tuż przed finałem? Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga przez Roberta chce odejść z programu: "Idę pakować swoje walizki!" "40 kontra 20": Marta czuła się upokorzona przez Roberta Czy Senior Robert Kochanek i Junior Bartek Andrzejak opuszczą " 40 kontra 20 " z nadzieją na nowe związki? Wielki finał pierwszej edycji "40 kontra 20" zostanie wyemitowany już w najbliższy poniedziałek 23 sierpnia o 20:30 na antenie TVN7. Do tej pory o jego względy walczą Beata, Linda, Agata, Kinga i Marta. I chociaż do ostatniego odcinka pozostało już niewiele czasu, to wciąż trudno wywnioskować, która z pań ma największe szanse. Początkowo największą relację z Robertem miała piękna Kinga. Jednak wybuchowy i mocny charakter "dwudziestki" sprawił, że Senior wyrzucił ją z willi i odesłał na glamping. Wówczas działać zaczęła Marta, która również zaangażowała się w tę relację. Dziewczyna potrzebowała sporo czasu, aby móc się przed nim otworzyć i pokazać prawdziwą siebie. Kiedy zdecydowała się postawić wszystko na jedną kartę i zaprosiła go na randkę w jaccuzzi, przedsięwzięcie skończyło się płaczem. ...