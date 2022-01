"Hotel Paradise": Kasia szczerze o zerwaniu kontaktu z Wiktorią. "Nie będę się rozdrabniać"

Wiemy już, że na początku tego roku poznamy nowych uczestników "Hotelu Paradise". Zanim jednak ruszy piąta edycja randkowego show TVN7, na którą widzowie czekają z wypiekami na twarzy, duże zainteresowanie wciąż wzbudzają bohaterowie z poprzedniego sezonu. Niedawno kilka osób znów odniosło się do tego, co działo się na Zanzibarze. Wrócił też temat Wiktorii, wokół której od początku emisji pojawiały się duże kontrowersje. Wygląda na to, że pewne konflikty nadal nie zostały ostatecznie wyjaśnione.

Podobnie jak kilkoro innych uczestników i uczestniczek "Hotelu Paradise" Wiktoria postanowiła poprowadzić Q&A w mediach społecznościowych. Fani mogli dowiedzieć się, jak potoczyła się jej relacja z Wiktorią. Sprawdźcie, co zdradziła.

"Hotel Paradise": Kasia opowiedziała o relacji z Wiktorią. "Ja nic sobie do zarzucenia nie mam"

Nie jest żadną tajemnicą, że Wiktoria nie była ulubienicą widzów "Hotelu Paradise". Uczestniczka popadała w konflikty z innymi osobami z programu. Jednak jej związek z Miłoszem wzbudzał duże zainteresowanie. Niektórzy internauci byli przekonani, że para przetrwała po powrocie do Polski. Po rozpoczęciu emisji randkowego show pojawiło się wiele kontrowersji. Warto przypomnieć, że Wika oskarżyła część ekipy z Zanzibaru o przemoc psychiczną.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pokazała się bez makijażu. "Look na spuchniętego muminka"

Mat. prasowe Hotel Paradise

Z czasem Wiktoria ujawniła, że po zakończeniu nagrywania "Hotelu Paradise" musiała rozpocząć terapię. Stwierdziła, że udział w produkcji miał negatywny wpływ na jej zdrowie psychiczne. Później się okazało, że Wika odcięła się od prawie wszystkich osób, z którymi przebywała na Zanzibarze. Nie pojawiła się także na imprezie z okazji emisji wielkiego finału czwartej edycji show.

Choć Wiktoria już kilka razy odcinała się od tematu "Hotelu Paradise", niedawno postanowiła odpowiedzieć na pytania fanów. W relacjach na Instagramie ponownie odniosła się do programu prowadzonego przez Klaudię El Dursi i w gorzkich słowach dała do zrozumienia, co myśli o innych uczestnikach. Nic dziwnego, że później internauci byli ciekawi, jak do tej kwestii odniosą się inne osoby, które były wraz z Wiką na Zanzibarze. Okazało się, że nie było to dużym zaskoczeniem dla wielu uczestników show. Z ich odpowiedzi wynika, że otrzymują wiele zapytań o Wikę.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Rozmawiając z widzami, Kasia z "Hotelu Paradise" opowiedziała o tym, jak zmieniała się jej relacja z Wiktorią. Warto zauważyć, że Kasia odpadła z randkowego show dość wcześnie, ale nadal utrzymuje dobry kontakt z wieloma uczestnikami. W programie była jednak na tyle krótko, że nie miała czasu, by podpaść Wice. Zdradziła, że mimo to była partnerka Miłosza przestała się do niej odzywać. Co ciekawe, wygląda na to, że stosunek Wiki do reszty ekipy zmienił się dopiero po emisji czwartej edycji, a nie w trakcie jej kręcenia.

Jaki miałaś kontakt z Wiki w "Hotelu...", a jaki [przyp. red. - masz] teraz? - zapytał internauta.

Ten temat pojawia się zawsze w waszych pytaniach i nie będę się rozdrabniać. W programie i po programie kontakt miałyśmy bardzo dobry, po wejściu Wiktorii na ekran nagle magicznie kontakt z uczestnikami został urywany, próbowałam ją zrozumieć i momentami nawet bronić. Jak widzicie kontaktu ze mną nie ma, a ja nic sobie do zarzucenia nie mam - wyjaśniła Kasia.

@blackkatherine_

"Hotel Paradise": Wiktoria znów uderza w Miłosza i innych uczestników

Widzowie "Hotelu Paradise" z wypiekami na twarzy śledzili relacje Wiktorii, które niedawno pojawiły się na Instagramie. Internauci, którzy je zobaczyli, wiedzą już, że szanse na pogodzenie się uczestników randkowego show są bardzo niewielkie. Wika w gorzkich słowach napisała, co myśli o większości osób, z którymi bawiła się na Zanzibarze podczas kręcenia czwartej edycji miłosnej produkcji TVN7. Szczególnie oberwało się Miłoszowi.

mili.mp/Instagram

Wiktoria nie tylko zarzuciła byłemu partnerowi z programu kłamstwo, ale zasugerowała też, że uległ wpływom ze strony innych uczestników, co rzutowało na to, jak później wyglądała ich relacja. Wika została też zapytana o to, czy nie czuje się wykorzystana przez Miłosza. Oprócz dała jasno do zrozumienia, że nie ufa ekipie z "Hotelu Paradise". Jak widać, temat Wiktorii wrócił ze zdwojoną siłą.

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria Gąsior pokazała swoje ciało! "Bardzo się wstydziłam"

Miłosz zdążył już odpowiedzieć na zarzuty swojej byłej partnerki. Oprócz niego i Kasi jeszcze nikt nie odniósł się do opublikowanych przez Wiktorię treści. Myślicie, że uczestnicy kiedykolwiek sobie wybaczą? Wygląda na to, że obie strony patrzą na tę sprawę w skrajnie odmienny sposób. Wiemy, że Wika obecnie poszukuje chłopaka, ale możemy być pewni, że nie będzie nim Miłosz.