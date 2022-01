"Hotel Paradise". Wiktoria gorzko o randkowym show: "Imprezuję tylko z ludźmi, którym ufam"

Wiktoria z "Hotelu Paradise" ponownie została zapytana o miłosny program TVN7. W gorzkich słowach dała do zrozumienia, jak postrzega uczestników. Co zdradziła?

Choć trwa już praca nad nowymi odcinkami "Hotelu Paradise", znów zrobiło się głośno o czwartej edycji randkowego show. Wszystko za sprawą Wiktorii, która po zakończeniu poprzedniego sezonu programu TVN7 nadal wzbudza skrajne emocje wśród fanów. Internauci z wypiekami na twarzy czekają na kolejne wiadomości, dzięki którym mogliby się dowiedzieć, co tak naprawdę zaszło między Wiką a pozostałymi uczestnikami. Wiemy, że ich relacje nadal nie są najlepsze. Niedawno była partnerka Miłosza nieoczekiwanie po raz kolejny zabrała głos w tej sprawie.

W związku z tym, że Wiktoria otrzymała sporo pytań od widzów "Hotelu Paradise", które dotyczyły jej kontaktu z pozostałymi uczestnikami, postanowiła zdradzić, dlaczego jej relacje z nimi są tak kiepskie. Odniosła się między innymi do imprezy, która odbyła się z okazji emisji wielkiego finału randkowego show. Ponownie padło wiele gorzkich słów. Co ujawniła?

"Hotel Paradise": Wiktoria zdradziła, co myśli o uczestnikach

Niedawno Wiktoria z "Hotelu Paradise" zrobiła Q&A na swoim profilu na Instagramie, a jej relacje ponownie wywołały burzę wśród widzów miłosnej produkcji TVN7. Choć wcześniej uczestniczka show starała się zdecydowanie rzadziej odnosić do swojej przygody na Zanzibarze, to tym razem nie zignorowała licznych pytań o ten okres. Większość internautów chciała wiedzieć, jak obecnie wyglądają relacje Wiki z pozostałymi uczestnikami. Dziewczyna w gorzkich słowach potwierdziła, że nie myśli zbyt ciepło o osobach, które poznała w trakcie kręcenia programu. Zasugerowała, że nie można im ufać!

Instagram

Czemu ani razu nie było cię na imprezie "Hotelu..."? - zapytał jeden z internautów.

Bo imprezuję tylko z ludźmi, którym ufam - z rodziną i przyjaciółmi. Chociażby dlatego, żeby po imprezie nie dowiedzieć się, że ktoś mnie nagrywał w trakcie imprezy - odpowiedziała Wika.

@wiktoria_gasior

Fani chcieli też wiedzieć, czy Wiktoria rozważa pojawienie się na imprezie dla uczestników "Hotelu Paradise", którą organizuje Sara. Była partnerka Miłosza jedynie zapytała fanów: "A jak myślicie?". Możemy się domyślać, że Wika nawet przez chwilę nie myślała o tym, by dołączyć do kolegów i koleżanek poznanych na Zanzibarze. Co ciekawe, nie oznacza to, że zupełnie z nikim już nie utrzymuje kontaktu. Zdradziła, że są osoby, z którymi zdarza jej się porozmawiać od czasu do czasu.

Czy z kimkolwiek z "Hotelu Paradise" masz kontakt? Twoja edycja, ale i inne. Np. Basia i Krzysiek? - zapytał fan.

Mam kontakt z Mateuszem. Z poprzednich edycji: Basia, Krzysztof, Kuba, Justyna - napisała Wika.

@wiktoria_gasior

Ostatnie Q&A zorganizowane przez Wiktorię z "Hotelu Paradise" wzbudziło duże emocje, ponieważ powrócił także wątek Miłosza. Uczestniczka opowiedziała fanom, jak dzisiaj wygląda jej relacja z byłym partnerem. Pod jego adresem pojawiły się poważne zarzuty. Co obecnie Wika o nim myśli?

"Hotel Paradise": Wiktoria zarzuciła Miłoszowi kłamstwo. Były partner jej odpowiedział

Wiktoria i Miłosz jako para cieszyli się dużym zainteresowaniem widzów "Hotelu Paradise". Choć czasem dochodziło między nimi do zgrzytów, to mnóstwo fanów było przekonanych, że po powrocie do Polski udało im się zbudować silny związek. Internauci nabrali już jednak pewnych podejrzeń, gdy dowiedzieli się, że Wika nie pojawi się na imprezie zorganizowanej z okazji wielkiego finału czwartej edycji show. Ostatecznie Miłosz przyznał, że nie są razem.

Instagram @wiktoria_gasior

Powody rozstania Wiktorii i Miłosza nadal są dość niejasne. Początkowo Wika napisała, że pokonała ich odległość. Jej były partner natomiast podkreślał, że mocno się starał, by ich relacja weszła na poważniejszy poziom. Gdy już im nie wyszło, twierdził, że utrzymują koleżeńskie stosunki. Okazało się, że Wika jest zupełnie innego zdania. Podczas Q&A oświadczyła, że nie utrzymuje żadnego kontaktu z uczestnikiem i zarzuciła mu kłamstwo. Została nawet zapytana o to, czy nie czuje się przez niego wykorzystana.

Po tych wiadomościach fani zaczęli zasypywać Miłosza pytaniami, by dowiedzieć się, jak zareaguje na zarzuty Wiki. Uczestnik "Hotelu Paradise" postanowił odnieść się do słów swojej byłej partnerki, dając jasno do zrozumienia, że jest już wyraźnie zmęczony tym tematem, który wraca do niego jak bumerang. Nie da się ukryć, że gdy tylko Wika wspomina randkowe show, rozpoczyna się burza. Warto przypomnieć, że dziewczyna uważa, że była ofiarą na Zanzibarze i przez to musiała zacząć chodzić na terapię.

Myślicie, że to dopiero początek konfliktu między uczestnikami "Hotelu Paradise"? Nic nie wskazuje na to, by Wiktoria zmieniła zdanie na temat osób, które poznała na Zanzibarze. Jakie macie zdanie na ten temat?