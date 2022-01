"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pokazała się bez makijażu. "Look na spuchniętego muminka"

Klaudia El Dursi poinformowała swoim fanów, że wkrótce rozpocznie nagrania nowych edycji "Hotelu Paradise"! Prowadząca randkowego show Telewizyjnej Siódemki podczas relacji na InstaStories wyznała, że wylatuje już za dwa tygodnie i nie będzie jej w Polsce przez cztery miesiące. Klaudia El Dursi zdradziła, że w daleką i długą podróż zabiera swoją rodzinę, co nie jest łatwe ze względu na szkołę jej synów. Sprawdźcie, co powiedziała! Klaudia El Dursi z rodziną wyjeżdża na nagrania nowych edycji "Hotelu Paradise" Zaledwie kilka dni temu widzowie Telewizyjnej Siódemki zobaczyli wielki finał czwartej edycji "Hotelu Paradise". Program wygrali Sara i Michał, ale na ścieżce lojalności uczestniczka hitu TVN7 rzuciła kulą i zagarnęła dla siebie 90 tysięcy złotych. Wiadomo już, że stacja planuje nagrania kolejnych edycji programu, jednak do tej pory nie było wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie. Teraz Klaudia El Dursi zdradziła, że wylatuje na nagrania już za dwa tygodnie! (...) Jedziemy kręcić kolejne edycje "Hotelu Paradise". Oczywiście z jednej strony jest niesamowita ekscytacja- tym bardziej, że jedziemy w naprawdę przepiękne miejsce. Z jednej strony ekscytacja, ale z drugiej obawa bo trzeba spakować siebie, nie tylko siebie bo jadę całą rodziną- chociaż nie było łatwo zabrać dzieci na 4 miesiące ze szkoły to jest bardzo duża odpowiedzialność i duże wyzwanie- powiedziała Klaudia El Dursi. Zobacz także: "Hotel Paradise": Produkcja tłumaczy finałową fryzurę Klaudii El Dursi. Miała ważny przekaz! Gdzie zostaną nagrane nowe edycje "Hotelu Paradise"? Wiadomo już, że powstaną nowe edycje "Hotelu Paradise", ale do tej pory producenci programu i Klaudia El Dursi nie zdradzili, gdzie odbędą się nagrania....