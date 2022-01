"Hotel Paradise" i "Love Island": tak gwiazdy show świętowały Sylwestra 2021

Sylwester 2021: tak świętowali Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise"

Wydarzenia, jakie miały miejsce w 2021 roku zaskoczyły Nanę i Łukasza. Para nie tylko zyskała ogromną sławę dzięki występowi w 4. edycji "Hotelu Paradise", ale też zaszła aż do wielkiego finału programu. Co ciekawe, choć oboje przyznawali, że nie szukają w show miłości, to niedługo po emisji ostatniego odcinka rajskiego hotelu wyznali, że są w związku także po programie. Para chętnie dzieli się w sieci swoim szczęściem, a tegorocznego Sylwestra spędziła wspólne w Brukseli, gdzie mieszka Łukasz.