"Hotel Paradise": Chris Ducci został ojcem! Pochwalił się pierwszymi zdjęciami z maleństwem

Tuż po świętach Bożego Narodzenia dowiedzieliśmy się, że Chris Ducci z "Hotelu Paradise" zostanie tatą! Uczestnik show TVN7 nie kryje radości i od razu pochwalił się tą informacją ze swoimi fanami. Oczywiście natychmiast posypało się mnóstwo gratulacji. A co z Mariettą, jego byłą partnerką, z którą wygrał pierwszą edycję Hotelu Paradise? Jak ona zareagowała na te wieści? Zobaczcie, co mu napisała! Zobacz także: "Hotel Paradise": Uczestnicy komentują rozstanie Chrisa i Marietty! "Widocznie życie ma..." Jak Marietta zareagowała na informację, że Chris zostanie ojcem? Ten rok kończy się dla Chrisa z "Hotelu Paradise" wyjątkowym wydarzeniem! Uczestnik hitowego show stacji TVN7 właśnie dowiedział się, że zostanie tatą! Razem ze swoją partnerką postanowił nie zwlekać z wyjawieniem tej radosnej informacji na swoim Instagramie - zarówno u Chrisa, jak i jego ukochanej pojawiło się zdjęcie testu ciążowego z pozytywnym wynikiem. Najpiękniejszy poranek w moim życiu. 👶🏼❤️Moje największe szczęście w szczęściu. 👩‍❤️‍👨 BĘDĘ TATĄ! Nie mogę się DOCZEKAĆ! 😍 We are waiting for YOU... 👶🏼❤️ - napisał Chris pod zdjęciem. Oczywiście gratulacjom od fanów nie ma końca i wszyscy cieszą się, że Chris już niedługo powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Ale jak wiadomo jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy żyli jego związkiem z Mariettą, z którą wygrał pierwszą polską edycję "Hotelu Paradise". W finale postawili na miłość i podzielili się wygraną po połowie. Przez kilka tygodni po zakończeniu show tworzyli związek, ale niestety doszli do wniosku, że ze względu na różnice charakterów nie uda im się stworzyć trwałej i szczęśliwej relacji. Rozstali się w zgodzie i wzajemnie sobie kibicują. ...