"Hotel Paradise": Fani porównują Sarę do Wiktorii. Nie wytrzymała: "Zamilcz"

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" to już przeszłość. Wielkimi zwycięzcami zostali Sara i Michał, jednak nagroda pieniężna powędrowała tylko do Sary, która zdecydowała się rozbić kulę na kwocie 90 tysięcy złotych. Po tym co się wydarzyło w finale oczywiste było, że relacja Sary i Michała nie miała szansy przetrwać. A jak to wygląda u innych uczestników? Wiele wskazuje na to, że nie obędzie się bez zaskoczeń! Inga, która w programie budowała relację z Jankiem, tuż po finale "Hotelu Paradise" opublikowała zaskakujące zdjęcie z... Darkiem! Dodatkowo wpis, który pojawił się pod ich wspólną fotką, rozgrzał fanów do czerwoności! Czy Inga i Darek są parą? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Inga zdradziła największy sekret Vanessy. To dlatego wyrzuciła ją z programu! "Hotel Paradise": Czy Inga i Darek są razem? W finale 4. edycji "Hotelu Paradise" nie mogliśmy narzekać na brak emocji ! To, co się w nim wydarzyło z pewnością jeszcze długo będzie komentowane przez fanów show. Wiele wrażeń dostarczyła nam Sara, która bez mrugnięcia okiem rozbiła złotą kulę i pozostawiła tym samym Michała bez miłości i pieniędzy! Sara zgarnęła 90 tysięcy złotych jednak zadeklarowała, że część nagrody przekaże na organizację wystrzałowej imprezy dla wszystkich uczestników programu. Jak widać, po raz kolejny przekonaliśmy się o tym, że po uczestnicy "Hotelu Paradise" potrafią nas nieźle zaskoczyć. Czy również po zakończeniu show nie obędzie się bez wielkich zaskoczeń? Wygląda na to, że tak - tych pierwszych dostarczyli już nam Inga i Darek! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Inga jest wściekła po odejściu Janka. "Czas na mocną grę" Uczestnicy 4....