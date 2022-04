Takiego zwrotu akcji w " Hotelu Paradise 2 " nie spodziewał się nikt... Sonia staje się coraz większym zagrożeniem dla uczestniczek. Jej niezdecydowanie sprawia, że pozostali nie są w stanie przewidzieć jej kolejnego kroku. Podczas z pozoru "koleżeńskiej" randki z Arturem, Sonia wyznała, że jest w nim totalnie zauroczona i ukrywała to od momentu, w którym weszła do programu! Dominika nie była zadowolona z faktu, że Artur wybiera się na randkę z Sonią i wygląda na to, że jej obawy nie były bezpodstawne! Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Fani oburzeni decyzją Dominiki i Artura o wyeliminowaniu Bartka! "Brak słów" "Hotel Paradise 2": Sonia odbije Dominice Artura? Czy Sonia rozbije związek Artura i Dominiki, który aktualnie przechodzi kryzys? Sytuacji nie poprawia fakt, że decyzją Adama Dominika została jego nową partnerką a Artur trafił do singlówki. Przeprowadzka do pokoju dla singla wzbudziła niezadowolenie uczestnika i był wyraźnie zazdrosny. Dominika zauważyła ten fakt i było jej przykro, że dopiero w kryzysowym momencie Artur zaczyna o nią walczyć. Artur jako singiel otrzymał możliwość zaproszenia dziewczyn na randkę. W wyniku zawodów siłowych otrzymał możliwość spędzenia czasu m. in. z Sonią i z Anią. Dominika była z tego powodu niespokojna: Ja Soni nie ufam, ona jest taka, że mogłaby się łapać wszystkiego. Ona jest taka kokietka słodziutka. Wiem, że Artur by na to nie poszedł ale no nie ufam jej po prostu. - stwierdziła Jej przypuszczenia okazały się prorocze, ponieważ Sonia na randce z Arturem zdobyła się na zaskakujące wyznanie: Odkąd weszłam do hotelu to bardzo mi się podobasz. Zauroczyłam się strasznie i nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji… Artur był w szoku! Czy...