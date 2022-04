"Hotel Paradise 5": Sevag wyrzucony z programu! Fani nie zostawili na show suchej nitki

Najnowsze "Rajskie Rozdanie" zaskoczyło nie tylko uczestników, ale też widzów "Hotelu Pardise". Pierwszy raz w historii programu ceremonia eliminacyjna była podzielona na dwa etapy - pierwszy, po którym z show pożegnała się dziewczyna i drugi, eliminujący chłopaka. Odejścia Sevaga nikt się nie spodziewał. Co się stało?

"Hotel Paradise 5": Sevag został wyrzucony z programu

W "Hotelu Paradise" gra jest coraz bardziej zacięta, a walczący o sławę, uczucia i wielkie pieniądze single, na bok odsuwają sentymenty i dawne układy robiąc wszystko, by zapewnić sobie miejsce w wielkim finale. Ostatnio z "Hotelem Paradise" pożegnała się Dominika, ale to nie koniec emocji. Podczas najnowszego "Rajskiego Rozdania" luksusową willę w Panamie musiał opuścić także jeden z przystojniaków. Ku zaskoczeniu widzów, immunitet przypadł nie tylko Grzegorzowi, ale też Kubie i to oni jako pierwsi mogli wybrać swoje partnerki. Kuba postawił, na Oliwię, zaś Grzesiek wybrał Laurę. To jeszcze nie wszystko! Zgodnie z zapowiedzią prowadzącej show, Klaudii El Dursi, pozostali panowie nie mogli stworzyć pary ze swoją byłą partnerką, tym samym Jay stanął u boku Wiktorii, Michał wybrał Elizę, a o względy Mariki zawalczyli Konrad i Sevag. I gdy wydawałoby się, że Mery postawi na swojego najlepszego przyjaciela, postanowiła wyrzucić Sevaga z "Hotelu Paradise".

- Ja z Sevagiem bardzo chciałam być w parze od samego początku, jak się tutaj poznaliśmy i zawsze gdzieś tam to uciekało i jak w końcu mieliśmy swoje pary, to myślę, że byliśmy szczęśliwi, że byliśmy tu razem - przyznała Marika. - Ale pewne aspekty, typu zapewnianie kogoś o czymś, a robienie czegoś innego, dało mi po prostu takie wrażenie, że czasem chcieć, to nie móc. Jeżeli chodzi o "Hotel", to nie uda nam się to, ale po "Hotelu" będziemy mieć bardzo dobrą relację - dodała.

Wybór Mariki zszokował nie tylko uczestników "Hotelu Paradise", ale też widzów, którzy nie szczędzili gorzkich słów krytyki.

- Szkoda Sevcia. - Jeżeli ktoś mi powie że Marika nie jest playerem to nie mam słów. - Marika wyrzuciłaś Sevaga, to powinnaś za karę przejąć jego obowiązki i po każdej imprezie sprzątać i zmywać stertę naczyń 😁 - grzmią Internauci.

Inni zaś sugerują, że decyzja Mariki nie była związana ze słowami Sevaga i tego, że nazwał Wiktorię "idealną partnerką", lecz jej posunięcie było podyktowane zemstą. Przypominamy, że to właśnie decyzją Elizy, Jay'a i Sevaga niedawno to Marika musiała opuścić "Hotel Paradise".

- Marika również na rajskich plecie takie głupoty a potem po kątach mówi ze ona ze swoimi partnerami nic nie chce. Skoro tak lubiła Sevcia to mogła go zatrzymać a nie się mścić bo to była czysta zemsta.

Nie zabrakło też osób broniących Mariki i podkreślających, że "Hotel Paradise", w której każdy powinien myśleć o sobie.

- Odrzuciła Sevcia po jego słowach gdzie mówił że Wiki jest dla niego idealna, wiedział że Marika chciała z nim być w parze. Jak miała się poczuć potem wiedząc że woli inną? Poza tym Mery mówiła ze Sevcio zapewniał ją , a co innego zrobił. Serio tak trudno to zrozumieć? - To była cicha woda która brzegi rwie . Stare dobre przysłowie „kto pod kim dołki kopie sam w nie w pada . I w padł tu niby dobry koleś ojciec uciśnionych a nic nie robił tylko knuł po katach . Doradzał , głaskał , mył gary itd . Chciał tylko przetrwać program wakacje Free. [...] W nim nawet żadnego uczucia nie było widać , wszędzie chodził podsłuchiwał jak szpicel . Intuicja nam podpowiadała ze odpadnie i prawidłowo . - Gdyby facet z którym chciałam stworzyć parę powiedział że inna partnerka jest najlepsza do "czegoś więcej" też bym go wywaliła 😁 bo co może Marika miała go trzymać dla Wiktorii? 🤣 Dobrze zrobiła - czytamy w komentarzach na oficjalnym instagramowym koncie "Hotelu Paradise".

Niektórzy widzowie mają jednak nadzieję, że Sevag niebawem wróci do "Hotelu Paradise" i odegra się na Marice. A jak główny zainteresowany ocenia decyzję dziewczyny?

- Czuję się wygrany i bardzo się cieszę, że mogłem tyle czasu spędzić w "Hotelu" i jestem za to bardzo wdzięczny - przyznał Sevag.

Będzie wam go brakować w "Hotelu Paradise"?