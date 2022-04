Kuba z "Hotelu Paradise" nie spodziewał się, że "rajskie rozdanie" będzie dla niego takim ciosem. W końcu stracił nie tylko partnerkę ale również najlepszego przyjaciela, ponieważ na ostatnich eliminacjach były aż dwa przeparowania w wyniku czego, do domu wrócili Sevag i Dominika. Internauci jednak nie mają ochoty na żałowanie Kuby, po tym jak zobaczyli, że wydawać by się mogło, jeszcze tego samego wieczora przespał się z Oliwią! Kuba postanowił skomentować ostatnie odcinki:

Jak mam być szczery to dalej jak oglądam to mam ciarki.

Jak wytłumaczył się z seksu z Oliwią?

"Hotel Paradise 5": Kuba komentuje seks z Oliwią

Takiego "Rajskiego Rozdania" w "Hotelu Paradise" jeszcze nie było. Uczestnicy mieli aż dwa przeparowania, w wyniku czego z "Hotelu Paradise 5" wyrzucony został Sevag a także partnerka Kuby Dominika. Dla uczestnika to był duży cios, a dla widzów zaskoczenie, kiedy podczas drugiego "Rajskiego" wybrał Oliwię, z którą niedawno się pokłócił i która deklarowała, że poza programem z pewnością nie chciałaby mieć z nim nic wspólnego. Jakby tego było mało, pomiędzy Oliwią a Kubą doszło do seksu w "Hotelu Paradise" i to jeszcze tej samej nocy. Kuba postanowił skomentować w sieci ostatnie wydarzenia:

Jak już wiecie moja para Dominika odpadła, wygrałem konkurencje a tracę parę. Ciężko ale taki jest "Hotel Paradise". To "rajskie" jest najgrubszym rajskim w naszym sezonie, przełomowym na pewno. Wchodzi kolejny odcinek, na którym zobaczycie, co działo się dalej na "rajskim rozdaniu". I do kogo podchodzę, bo teraz my podchodzimy do kobiet. Jak jesteście ciekawi, kogo wybiorę, bo sam się nie spodziewałem takiego wyboru, to musicie oglądać.

Fani, którzy oglądają przedpremierowe odcinki "Hotelu Paradise" na Player.pl dowiedzieli się już wczoraj, że Kuba nie tylko podszedł do Oliwii na "rajskim" a także spędził z nią noc i nie zostawili na Kubie suchej nitki. Uczestnik chciał urządzić Q&A jednak można się tylko spodziewać, jakich pytań dostał najwięcej:

Jak mam być szczery to dalej jak oglądam to mam ciarki. Te "rajskie" to było po prostu za grube. Tego nikt się nie spodziewał. To jest tak grube, że ciężko jest mi się wypowiedzieć. Jutro się wypowiem, bo jest masa wiadomości nowych. Masa niespodziewanych rzeczy. Na spokojnie na jutro - zapewnił.

Kuba o seksie z Oliwią w "Hotelu Paradise"

Kuba obiecał, że zabierze głos po kontrowersyjnym odcinku, w którym doszło do zbliżenia pomiędzy nim a Oliwia. Uczestnik zasugerował fanom, co już wcześniej zresztą zauważyli, że montaż odcinka jest nieco zmanipulowany:

Zwróćcie uwagę na włosy Oliwki, jak idzie spać i jak budzi się rano.

Oliwia na "rajskim rozdaniu" ma loki, podobnie jak rano, gdy się budzi. Natomiast podczas sceny zbliżenia ma mokre włosy. Jednak czy takie tłumaczenie wystarczy fanom? Wygląda na to, że nie do końca Kuba został zrozumiany:

Ludziska źle to interpretujecie. Nasza rozmowa, Oliwki i moja, w sypialni rano jak się obudziliśmy to rozmawialiśmy o klimatyzacji, bo zepsuła się chyba i nie leciało zimne powietrze. To jest pierwsza sprawa, po drugie nie miałem wyrzutów sumienia, rano po prostu byłem smutny, bo odpadła Domi i Sevcio

Odniósł się bezpośrednio do reakcji fanów, którzy nie zrozumieli jego przekazu ze zwróceniem uwagi na włosy Oliwii:

A po trzecie nie ukrywam tego, że to jest Oliwka, bo to jest Oliwka i nie chodziło o to z tymi włosami, ale już nie ważne.

Fani nie szczędzą słów pocieszenia Dominice, która wiązała nadzieje z relacją z Kubą. Niektórzy podejrzewają, że Dominika wybaczyła Kubie seks z Oliwią w programie, patrząc na to, że wstawiają wspólne zdjęcia. Pojawiają się jednak także głosy, że o ile mogła wybaczyć, to z pewnością po tej akcji nie będzie pomiędzy nimi nic więcej. A wy co myślicie?