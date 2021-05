"Hotel Paradise 3": Fani żałują, że Basia wróciła? Już pokłóciła się z Krystianem! Ostre komentarze

Jak widać fani "Hotelu Paradise 3" są tak samo zmienni, jak sytuacja na rajskim Zanzibarze. Choć od dłuższego czasu wszyscy czekali aż Basia wróci do programu, a kiedy w końcu do tego doszło, widzowie nie kryli zachwytów, a nawet wzruszeń, okazało się, że wystarczył jeden odcinek i jedna sytuacja, by niektórzy jednak zaczęli tego żałować. Pomiędzy Basią a Krystianem już doszło do kłótni w programie. Uczestniczka nie była w stanie tego wytrzymać, momentalnie zalała się łzami i zamknęła w pokoju! Co takiego znowu wydarzyło się pomiędzy tą dwójką?

Basia wróciła do "Hotelu Paradise 3" i już kłóci się z Krystianem

Perypetie Basi i Krystiana w "Hotelu Paradise 3" odbiły się sporymi kontrowersjami. Już na samym początku niektórzy z widzów uważali, że uczestnik zdecydowanie wykazuje mniejsze zaangażowanie w ich relację, niż jego partnerka, a niektóre sytuacje, które wydarzyły się na Zanzibarze dały fanom programu mocno do myślenia. Kiedy jednak Basia opuściła rajski hotel, wszyscy domagali się jej powrotu, a Krystian, który usychał z tęsknoty, nagle stał się jednym z ulubieńców widzów. Ostatecznie wydawało się, że wszyscy będą zadowoleni - Basia ponownie zawitała do "Hotelu Paradise 3", a Krystian był w siódmym niebie. Jednak jak się okazuje, sielanka tej dwójki nie potrwała długo. Uczestnik urządził swojej partnerce prawdziwą scenę zazdrości, a ta nie była w stanie powstrzymać targających nią emocji. Wszystko przez to, że do programu wrócił Maurycy, a zdaniem Krystiana, dziewczyna, rzucając mu się w ramiona i wieszając się na szyi chłopaka, przywitała go o wiele cieplej, niż jego. Basia zaczęła płakać i zamknęła się w pokoju.

Jest mi przykro, że tak zareagował. Dla mnie nie istnieje żaden facet poza nim tutaj - mówiła zapłakana.

Dziewczyna zaczęła wypominać Krystianowi, że to ona ma prawdziwe powody do zazdrości, bo to jego Ewa pocałowała w kącik ust. Zachowanie Basi zdecydowanie nie spodobało się widzom programu, którzy postanowili skomentować wymianę zdań pomiędzy nią, a Krystianem, która nieoczekiwanie zamieniła się w prawdziwą kłótnię! Fani stwierdzili, że uczestniczka zachowała się dziecinnie, a do programu wróciła tylko po to, żeby się obrażać.

- Dorosła kobieta a zachowanie nastolatki 🤯🤯 - Wróciła, żeby popłakać i poobrażać się się Krystiana 😂 - Krystian jest spoko Baśka jest trochę irytująca - Ona się zachowuje jakby miała 12 lat

Zachowanie Krystiana również nie uszło mu płazem. Internauci stwierdzili, że najgorsze co może być, to kobieta płacząca przez mężczyznę, a zazdrość wcale nie tłumaczy jego zachowania.

- Najpierw chce by wróciła a potem robi sceny ech - Nie ma nic gorszego nic płacząca kobieta przez faceta, a jak facet jest dupkiem z natury to jeszcze będzie taką lekceważył

Mimo wszystko Basia i Krystian wciąż mają wiernych fanów, którzy w dalszym ciągu kibicują ich relacji. Czy jednak ta przetrwa próbę czasu, czy może pomiędzy tą dwójką pojawi się jeszcze więcej konfliktów? Pierwszą sytuację szybko jednak wyjaśnili i doszli do porozumienia:

Takie sytuacje nas uodparniają. W przyszłości będzie to szybciej rozwiązywane i będzie lepiej - powiedział Krystian na koniec.

Choć Basia dopiero co wróciła do "Hotelu Paradise 3", pomiędzy nią a Krystianem już doszło do kłótni. Widzom zdecydowanie nie spodobało się zachowanie uczestniczki. Na szczęście para szybko się pogodziła!

Zdaniem Krystiana, Basia zbyt ciepło powitała Maurycego, który również wrócił do programu. Przesadza?

Mat. prasowe

Czy związek Basi i Krystiana przetrwa program? Na razie, mimo małego konfliktu, układa się między nimi dobrze.