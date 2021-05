Odkąd Basia wróciła do "Hotelu Paradise 3", ona i Krystian są nierozłączni, a moment, w którym dziewczyna ponownie pojawiła się na plaży na pewno zapadanie na długo nie tylko w ich pamięci, ale również widzów. Okrzyknięci mianem "Madre" i "Padre" uczestnicy mieli się ku sobie od pierwszych odcinków, jednak nikt nie spodziewał się, że to wszystko stanie się aż tak poważne. Kiedy Krystian w końcu zebrał się na odwagę i postanowił wyznać Basi, co tak naprawdę do niej czuje, reakcja dziewczyny była naprawdę zaskakująca.

"Hotel Paradise 3": Krystian wyznał miłość Basi

Kto by się spodziewał, że idąc do reality show można odnaleźć prawdziwą miłość. Czyżby Basia i Krystian byli tego dowodem? Iskierki pomiędzy tą dwójką były od samego początku, a kiedy Basia odeszła z "Hotelu Paradise 3", Krystian ani przez chwilę nie tracił nadziei, że dziewczyna ponownie pojawi się w programie. Jak widać, jego lojalność, cierpliwość i wytrwałość została doceniona, bo chłopak w końcu doczekał się powrotu Basi, a oboje stwierdzili, że rozłąka tylko ich umocniła. Choć pomiędzy tą dwójką nie zabrakło małych niedopowiedzeń, kłótni, czy nawet mocniejszych słów, jak widać wciąż mają się ku sobie. Kiedy Krystian i Basia poszli spać do swojej sypialni, uczestnik zdradził, że chciałby powiedzieć jej coś ważnego.

O tym, co chciałbym zrobić po i o tym co generalnie nas łączy i tak dalej. Kocham Cię. Ja widzę jak ty na mnie patrzysz, ja to, ja widzę, że to jest dwustronne. I wiedz też, że będę się starał coraz więcej, ale... - zaczął nieśmiało Krystian wyznając Basi miłość.

Nieoczekiwanie dziewczyna nagle mu przerwała!

- To nie działa tylko w jedną stronę, że ty tego potrzebujesz, a ja ci to będę dawać. - Mi jest bardzo trudno, bo ja nie potrafię tego okazywać. W sensie, my tu sobie żyjemy, a wiesz ile czasu potrzebuję, żebym ci to powiedział? W c...j, bo ja tego nie mówię - tłumaczył się Krystian. - Ale odkąd jesteśmy w parze, ja to wiem - skomentowała Basia.

Jak widać słowa Krystiana wcale jej nie zaskoczyły, wręcz przeciwnie. Dziewczyna wszystkiego się domyślała, czemu chyba nie ma co się dziwić - ponoć prawdziwe emocje zawsze się czuje. Basia oczywiście nie mogła nie pochwalić się koleżankom z programu, a tę słodką tajemnicę słyszał również Maurycy. Uczestniczka nie ukrywa, że czuje do Krystiana to samo. Czyżby widzowie, którzy podejrzewają, że po programie Basia i Krystian nie są razem, byli w wielkim błędzie?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Nathalia wróci jeszcze przed finałem?! Wygadała się, komentując decyzję Krzyśka?!

Pamiętacie moment, w którym Basia wróciła do "Hotelu Paradise 3"? Sądzicie, że tak właśnie wygląda prawdziwa miłość?

Krystian w końcu zdobył się na poważne wyznanie. Choć, jak sam stwierdził, przychodzi mu to bardzo ciężko, powiedział Basi, że ją kocha i ma zamiar bardziej to okazywać.

Mat. prasowe Dziewczyna nie kryła swojego szczęścia, jednak przyznała, że podejrzewała co się święci. Myślicie, że uda im się wygrać trzecią edycję "Hotelu Paradise"?