W przypadku Jaya i Elizy, których mieliśmy okazję poznać w piątej odsłonie hitowego show "Hotel Paradise" cały czas możemy liczyć na nową dawkę emocji. Wszystko przez to, że zakochani ruszyli w niezwykłą podróż po Afryce, gdzie piękne chwile przeplatają się z tymi mniej przyjemnymi. Co tym razem ich spotkało? Poznajcie szczegóły!

Pomiędzy Jayem i Elizą z piątej odsłony uwielbianego programu TVN-u od samego początku zaiskrzyło. Pomimo upływu czasu para nadal tworzy zgrany duet, który absolutnie nie może narzekać na nudę! Szczególnie, że ta dwójka jakiś czas temu postanowiła odmienić swoje dotychczasowe życie. Wówczas okazało się, że uwielbiana para z "Hotelu Paradise" wyruszyła w podróż po dzikiej Afryce.

Ta jednak szybko dała się im we znaki, ponieważ już na początku wyjazdu Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" przeżyli chwile grozy w Kenii. Pomimo tego nie poddali się i nadal eksplorują najbardziej dzikie i odległe zakątki świata. Po wyprawie na czynne wulkany przyszedł czas na niewielką wyspę Takawiri. Pomimo podekscytowania wyprawa jednak nie przebiegła po ich myśli!

Dopiero co Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" opuścili szpital, a już wplątali się w kolejne kłopoty. Choć wszystko zaczęło się niewinnie:

- Jechaliśmy na niby "najpiękniejszą" wyspę Kenii. Tutaj wydawało się jeszcze, że to będzie chillowski dzień. Nie wiem czego oczekiwałem, jadąc tutaj. Ale na pewno nie tego [...] Tu nie ma nic. Tu jest tylko i wyłącznie piasek, natura, no i kilka ludzi tu żyje - relacjonował Jay na początku wyprawy.

Potem jednak zaczęło się robić niebezpiecznie:

- W tym momencie to był najlepszy dzień naszej całej podróży. A nagle... Przegapiliśmy ostatni "waterbus" na nasza wyspę, odjechał godzinę temu. Na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak poważny to był błąd. Spóźniliśmy się na pierwszy bus, a drugi był odwołany ze względu na pogodę [...] Musiało tak być, ja nie wiem, jak to jest, że u nas zawsze coś musi być! - wyznał.