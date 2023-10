Kilka dni temu zakończyły się zdjęcia do nietypowej edycji miłosnego show TVN-u. W nowej odsłonie "Hotel Paradise All Stars" zobaczymy dobrze znane twarze z poprzednich edycji. Pomimo faktu, że stacja wciąż utrzymuje te nazwiska w tajemnicy, widzowie nie mają wątpliwości, kto pojawi się na ekranie! Poznajcie ich przypuszczenia!

"Hotel Paradise All Stars": Kto pojawi się w show?

Jakiś czas temu prowadząca show zdradziła w mediach społecznościowych, że wspólnie z ekipą wybiera się do bajecznej Kolumbii, aby nakręcić aż dwa sezony hitowego programu. Jak się szybko okazało, produkcja miała dla telewidzów prawdziwą niespodziankę! Jakiś czas temu ogłoszono, że na antenie pojawi się premierowa odsłona"Hotel Paradise All Stars". Wiadomo już, że pierwszy odcinek w towarzystwie gwiazd obejrzymy w czwartek, 25 maja. Wiadomo także, że w przeciwieństwie do standardowych edycji, ta emitowana będzie tylko dwa dni w tygodniu - w czwartki i w piątki, o godzinie 20:00. Widzów jednak i tak najbardziej interesuje fakt, kto pojawi się w show!

Internauci, którzy uwielbiają miłosny format "Hotel Paradise" już od jakiegoś czasu szukają poszlak, które odpowiedzą im na pytanie, kogo zobaczymy w miłosnym show. Ich czujne oko dostrzegło kilka szczegółów, które naprowadziły ich na odpowiedni trop. Ci nie mają najmniejszych wątpliwości co do tego, że w show zobaczymy dwie uwielbiane finalistki z poprzednich edycji - Nanę i Wiktorię! Dlaczego?

- W Kolumbii kończą się już nagrywki do "Hotel Paradise All Stars". Część osób z produkcji właśnie wraca do Polski, a tu Pan odpowiedzialny m.in. za castingi wrzuca filmik z... Wiktorią Kozar (5 edycja) i Naną Majos (4 edycja)... Czyżbyśmy poznali dwie uczestniczki? - rozpisują się czujni internuaci.

Jak się okazuje, to bardzo prawdopodobne. W końcu jakiś czas temu media obiegła informacja, że Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" rozstali się. Wiktoria z kolei zwyciężyła program u boku Sevaga Formelli. Wówczas jednak para zaznaczała, że łączy ich tylko i wyłącznie relacja przyjacielska. Z kolei piękna uczestniczka do tej pory pozostawała singielką. Jak się okazuje, na filmiku pojawiła się także uwielbiana Luiza, która zasłynęła po programie z modowych stylizacji. Jednak ta nadal nie znalazła swojej miłości.

Czy faktycznie uwielbiane uczestniczki ponownie pojawią się na antenie? Przekonamy się już niebawem!

