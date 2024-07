Ci z uczestników "Hotelu Paradise 6", którzy myśleli, że do Rajskiego Rozdania może się jeszcze wiele zmienić wcale się nie mylili, nikt jednak nie spodziewał się, że zmiany będą aż tak drastyczne. Kiedy Klaudia El Dursi przedstawiła grupie nowego przystojniaka, przyniosła ze sobą jeszcze jedną wiadomość - Marek wchodzi do raju, ale kosztem innego z panów. Którego z chłopaków nowy postanowił zastąpić w sypialni i tym samym zająć jego miejsce w szóstej edycji "Hotelu Paradise"? Uczestnicy zalali się łzami a komentarze widzów mówią same za siebie.

"Hotel Paradise 6": Nowy uczestnik wyrzucił z programu Adama!

Wypoczynek nad basenem, wspólne zabawy i emocjonująca Pandora - wszystko byłoby po staremu, gdyby nie fakt, że całemu zamieszaniu z ukrycia przyglądał się Marek. Nowy uczestnik "Hotelu Paradise 6", którego poznały jednie Angelika i Carmen, żeby przekroczyć bramy raju i zostać w programie, musiał najpierw wytypować chłopaka, którego miejsce zajmie. Jak się okazało, jego wybór padł na Adama. Powód? Marek stwierdził, że on i Magda tworzą najmniej zażyłą parę. Cóż, choć sam Adam przyznał, że nie ma mu tego za złe, pozostali uczestnicy nie przyjęli decyzji Marka najlepiej. Angelika, która dzieliła z Adamem sypialnię zanim w rajskiej Panamie pojawił się David, zalała się łzami, równie emocjonalnie zareagował Grzesiek i reszta rajskiej ekipy. A co na to widzowie szóstej edycji "Hotelu Paradise"? Na niektórych uczestnikach nie zostawili suchej nitki! W sieci posypały się ostre komentarze.

"Hotel Paradise 6": Widzowie ostro komentują wyrzucenie Adama. Oberwało się innym uczestnikom

Reakcja niektórych uczestników na wyrzucenie Adama, wywołała w widzach mieszane emocje. Komu najbardziej się oberwało? Jak się okazuje, internauci nie zostawili suchej nitki na Hani, która ich podczas Pandory próbowała podważyć prawdomówność Adama i wdała się z nim w niezbyt przyjemną dyskusję. Za to żegnając go, nie była w stanie powstrzymać się od łez. Zdaniem fanów "Hotelu Paradise 6" jej reakcja wcale nie była szczera...

- Hanka to hit XDDD! - Fajna ta Hania, taka szczera, naturalna, na Pandorze robi jazdę, chce wbić szpileczkę i pokazać że Adam nie mówi szczerze, po czym biegnie, płacze i ojojoj przykro. ???????? - Widzieliście Hankę jak żegnała Adama???????????????????????????????????? - Hanka i jej płacz radości ???????? Obłudna ???? - Szkoda.. Hanka beznadziejna!! Ona powinna odpaść!!

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, kiedy uczestniczka mierzy się z krytyką ze strony internautów. Poprzednie widzowie byli oburzeni zachowaniem Hani w "Hotelu Paradise 6" względem Mikołaja. A co fani show sądzą o samym odejściu Adama? Tu zdania są mocno podzielone.

Zdaniem widzów szóstej edycji "Hotelu Paradise" Adam zostałby w programie, gdyby trzymał się Angeliki, którą - ku zdziwieniu fanów - na odejście pożegnał pocałunkiem w usta! Niektórzy z widzów jednak cieszą się z takiego obrotu spraw twierdząc, że uczestnik spiskował i knuł przeciwko innym.

- Przejechał się na tym podrywaniu Magdy - No nareszcie ????koniec knucia Adasiu, czas wracać do domku ???? no jak mi przykro ???????????? - Dobrze. Już dość tego jego knucia... - Adasiu papa ???? jeszcze Grzesiek i Hanka chcę żeby odpadli ????????

Trudno jednak nie przyznać, że Adam był jednym z najbarwniejszych uczestników "Hotelu Paradise 6" i mimo drobnych potknięć, świetnie dogadywał się z resztą ekipy, a bez niego w rajskiej Panamie nie będzie już tak samo. Niektórym widzom ciężko jest wyobrazić sobie Hotel bez Adama i nie ukrywają, że mają nadzieję, że przystojniak jeszcze wróci do programu.

- Szkoda że odpadł ale takie są zasady gry ???? -????????????szkoda będzie dziwnie bez Niego - Szkoda ???? - Szkoda Adama może jeszcze wrócić

Będziecie tęsknić za Adamem? Sądzicie, że Magda i Marek stworzą dobraną parę?

