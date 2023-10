Julia, którą właśnie oglądamy w specjalnej edycji show z udziałem gwiazd poprzednich edycji, właśnie zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesje pytań i odpowiedzi. Zrobiła to tuż przed wielkim finałem "Hotelu Paradise. All Stars". Programowa partnerka Grzegorza zaspokoiła ciekawość fanów. Jak wiele zdradziła?

"Hotel Paradise": Julia zrobiła to tuż przed wielkim finałem

Już dzisiaj, 11 sierpnia będziemy świadkami wielkiego finału, pierwszej w historii edycji miłosnego show z udziałem gwiazd poprzednich edycji. Nic więc dziwnego, że wszyscy rozmawiają o finalistach. Tym tytułem może się pochwalić Nana i Blondino Latino oraz Julia i Grzegorz. Największe emocje jednak wzbudza relacja tych drugich. Wszystko przez to, że to właśnie ta dwójka nawiązała ze sobą romantyczną więź. Fani jednak podejrzewają, że Julia z "Hotelu Paradise. All Stars" nie tylko rzuci kulą, ale także rzuci... Grześka. Uczestniczka jednak nie przejmuje się krytyką - gwiazda show na kilka godzin przed finałem zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesje pytań i odpowiedzi.

Ostatnio Julia z "Hotelu Paradise. All Stars" podzieliła się szczęśliwą nowiną. Wówczas wyszło na jaw, że dokładnie w dniu finału będzie miała prawdziwe powody do świętowania. Bowiem to właśnie wtedy obchodzi swoje urodziny. Tymczasem na jej instagramowym profilu pojawiają się więc liczne życzenia oraz pytania od zainteresowanych fanów. Okazuje się, że ci chcieli poznać kulisy show:

- W "Hotelu Paradise" dawali Wam sukienki i stroje na rajskie czy wszystko jest Wasze? - padło pytanie.

Wówczas uczestniczka "Hotel Paradise" uchyliła rąbka tajemnicy:

- Wszystkie stroje w "Hotelu Paradise" były nasze. Sami sie ubieraliśmy w nasze stroje - wyznała.

Nawiązała także do makijażu i fryzur:

- Makijaże oraz fryzury tez sobie sami robiliśmy, także nikt nas nie poprawiał niestety. Więc bywało tak, że wyglądało się jak wyglądało - skwitowała.

Internauci byli także ciekawi, jak potoczyły się losy bohaterki po programie. Na te odpowiedzi jednak musimy jeszcze chwilę poczekać.

