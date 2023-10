W szóstej edycji "Hotelu Paradise" nadeszła pora na wielkie roszady. Choć do programu dopiero co weszła nowa uczestniczka, która wybrała na swojego partnera Adama, tym samym pozbawiając Camillę pięknej sypialni i wysyłając ją do singlówki, to nie panie, a panowie powinni czuć się zagrożeni. Do "Hotelu Paradise 6" właśnie dołączył kolejny przystojniak, mimo że jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że nowy zajmie miejsce innego uczestnika. Kim jest Marek i kogo odeśle z rajskiej Panamy?

Nowy uczestnik w "Hotelu Paradise 6": Kim jest Marek Poliński?

W "Hotelu Paradise" spokój nigdy nie trwa zbyt długo. Jak się okazało, nowy uczestnik - 26-letni inwestor Marek - miał ten przywilej, że mógł obserwować uczestników podczas jednej z konkurencji. Oczywiście, nie bez powodu, a konkretnie po to, by wybrać dwie dziewczyny, które zabierze na randkę. Koniec końców nowego uczestnika jako pierwsze poznały Angelika i Camilla z "Hotelu Paradise", a wszystko wskazuje na to, że Marek sporo namiesza!

- W moim życiu nie ma miękkiej gry, idę po swoje, nie patrzę na innych. Zawsze staram się być samcem alfa w życiu, jak i w miłości, Jeżeli kobieta jest ładna i wpadnie mi w oko, no to zrobię wszystko żeby ją zdobyć. Jestem w stanie odbić dziewczynę koledze bez żadnych skrupułów, nie patrząc w ogóle na nic. Kiedy kocham, nie ma dla mnie żadnych ograniczeń. Jestem w stanie położyć komuś cały świat pod nogami. Liczę, że mogę trafić na taką osobę w Hotelu. Panowie pilnujcie swoich dziewczyn - zapowiedział Marek.

Choć randka minęła dość spokojnie, w "Hotelu Paradise" nikt nie może czuć się bezpieczny - dziewczyny wróciły do willi bez Dawida, który przed samą bramą otrzymał tajemniczy list!

- Marku, ten list jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla ciebie. Nie informuj dziewczyn o jego treści. Już dziś zostaniesz mieszkańcem "Hotelu Paradise", ale zanim przekroczysz próg tego miejsca, będziesz musiał podjąć trudną decyzję. Dlatego na razie zostajesz przed bramą Hotelu.

Co to znaczy? Okazuje się, że to nie koniec podglądania i Marek będzie mógł zobaczyć również przebieg jednego z najbardziej emocjonujących momentów w programie - Pandory! Wszystko wskazuje na to, że Marek jeszcze przed Rajskim Rozdaniem zastąpi miejsce któregoś z uczestników. Czy poczuł zielone światło od Carmy lub Angeliki? A może na wszystkim zaważą odpowiedzi panów?

