"Hotel Paradise 5": Ten list doprowadził Elizę do łez! Tego nie było w telewizji 

Atmosfera w "Hotelu Paradise" jest coraz bardziej napięta, a kolejne eskalacje konfliktów prowadzą do jeszcze większych podziałów między uczestnikami, jednak to, co ostatnio wydarzyło się w rajskiej willi w Panamie, doprowadziło Elizę do łez. Wszystko przez list, jaki otrzymała od produkcji.

"Hotel Paradise 5": Eliza zalała się łzami przez tajemniczy list od Wiktorii

Prowadząca miłosny hit Telewizyjnej Siódemki Klaudia El Dursi przyzwyczaiła nas do tego, że wyroki "Hotelu Paradise" bywają naprawdę nieprzewidywalne, a tuż obok uczuć, ogromną rolę odgrywa także strategia, tajne układy i... zwykłe szczęście. Tego ostatniego zabrakło jednak najlepszej przyjaciółce Elizy - Wiktoria musiała opuścić "Hotel Paradise" w wyniku zmyślnej gry innych uczestniczek. I choć odchodzący z programu single zazwyczaj nie mają możliwości nawiązania kontaktu z pozostającymi w grze bohaterami show, tym razem produkcja postanowiła zrobić wyjątek.

Z okazji 20. urodzin Elizy, Wiktoria przygotowała dla swojej przyjaciółki wyjątkową niespodziankę. I choć nie było jej już w programie, to dzięki Klaudii El Dursi przekazała koleżance poruszający list.

- Widziałam się z Wiktorią przy okazji naszej "Rajskiej Poczty", czyli tych niebieskich kopert, które otrzymujecie każdorazowa po każdym "Rajskim Rozdaniu" i Wiktoria miała do mnie serdeczną prośbę. Chciała złożyć ci życzenia - zaczęła Klaudia El Dursi. - Jest jej bardzo przykro, że nie mogła być tego dnia z tobą, ale napisała ci list - dodała, wręczając go Elizie.

Telewizyjna partnerka Jay'a nie mogła powstrzymać łez wzruszenia.

Po powrocie do willi Eliza po raz kolejny zalała się łzami przyznając pozostałym uczestnikom, co przygotowała dla niej produkcja. I choć wiele osób nalegało, by Eliza na głos przeczytała zawartość koperty, ta zdecydowanie wolała, by ten moment był jedynie dla niej.

- Moja kochana Niuniu, chciałabym ci życzyć wszystkiego, co najlepsze z okazji twoich 20. urodzin - brzmiał początek listu. - Oby wszystkie twoje najskrytsze marzenia się spełniły i aby uśmiech zawsze pozostawał na twojej twarzy - napisał dalej Wiktoria.

- Uwielbiam cię i cieszę się, że cię poznałam. Wiem, że będziemy przyjaciółkami na długi czas i nie mogę się doczekać wspomnień, które razem stworzymy. Tak bardzo chciałabym być teraz z tobą i chociaż nie mogę, to ty wiesz... Mam nadzieję, że spędzasz super dzień, który zapamiętasz do końca życia. Nie daj się tam. Niedługo się widzimy. Kocham i tęsknię, Wiktoria - czytała dalej Eliza.

Trzeba przyznać, że życzenia Wiktorii rzeczywiście szybko się spełniły, bo tego dnia jubilatka wreszcie otrzymała od losu coś, o czym bardzo marzyła. Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" wreszcie to zrobili! Para pomimo wcześniejszego wzbraniania się przed okazywaniem uczuć, wreszcie zdecydowała się na obdarowanie namiętnym pocałunkiem.

To jeszcze nie koniec emocji związanych z urodzinową imprezą Elizy. Podczas szalonych tańców doszło do nieszczęśliwego wypadku, a w "Hotelu Paradise" musiał interweniować medyk. Wszystko przez niefortunny skok Grześka do basenu, który chcąc skoczyć "na główkę", uderzył twarzą o dno. Na szczęście szybka interwencja sprawiła, że chłopakowi nic poważnego się nie stało.

Choć w telewizji fragment z tajemniczym litem od Wiktorii nie został pokazany, sympatycy "Hotelu Paradise" mieli możliwość zapoznać się z nim nie tylko za pośrednictwem Player.pl ale też oficjalnego kanały TVN7 na platformie YouTube. Zobaczcie, jak wyglądał ten poruszający moment.

