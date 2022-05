"Hotel Paradise 5": Wiktoria otrzymała list od Konrada. Zdradził, dlaczego wyrzucił ją z show

Launo i Michał poczuli się w "Hotelu Paradise" zbyt pewnie? Przemek próbował ratować relację z partnerką, jednak ona wcale nie chce do niego wracać. Zbyt duża pewność siebie w związku z Michałem jednak zgubiła tę dwójkę. Brak strachu przed "rajskim rozdaniem" to jednak nie wszystko, aby móc przetrwać w "Hotelu Paradise". Michał i Launo ponieśli klęskę w zadaniu z wiedzy o sobie, przez co Launo musi opuścić program! Uczestnik jest załamany, ponieważ to z jego winy Launo straciła szansę na finał! A może jednak nie wszystko stracone? Zobaczcie, co zrobiła Klaudia El Dursi! Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria pokazała się w zupełnie nowej odsłonie! Fani: "Wyglądasz obłędnie" Launo odpada z "Hotelu Paradise 4" Uczestnicy " Hotelu Paradise " przywitali na pokładzie nową uczestniczkę. Inga zrobiła dobre wrażenie na wszystkich, a jej uroda zachwyciła widzów do tego stopnia, że okrzyknęli ją najpiękniejszą uczestniczką wszystkich sezonów . Uczestnicy 4. edycji mieli okazję poznać się lepiej i spędzić czas podczas imprezy nad basenem. Jednogłośnie stwierdzili, że to był ich najlepszy wieczór od początku pobytu w programie. Jednak "Hotel Paradise" to nie tylko te miłe momenty ale również czas rywalizacji i często niesprawiedliwych i nieprzewidywalnych rozstań. Uczestnicy zostali poinformowani za pomocą listu, że powinni spędzić ze sobą czas w parach i starać się dowiedzieć o sobie jak najwięcej. Na tym etapie jeszcze nie wiedzieli, że od tego ile o sobie się dowiedzą, będzie zależało ich być albo nie być w programie. Launo i Michał jednak nie podeszli do sprawy poważnie: - Dobra, będziemy szli na czuja - powiedziała Launo - Może tak być, że inne pary znają się lepiej, bo są...