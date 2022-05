"Hotel Paradise 5": Eliza i Jay wreszcie to zrobili! "Tak się wydarzyło i nie żałuję"

Finał "Hotelu Paradise 4" zbliża się coraz większymi krokami, tymczasem na rajskim Zanzibarze niektórzy z uczestników wciąż nie są pewni swoich obecnych par. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że widzowie show dopiero będą świadkami zaskakujących roszad i narodzin płomiennych uczuć. Czyżby Miłosz i Wiktoria mieli mieć konkurencję? Przemek i Sara, którzy wcale nie są w parze, zbliżyli się do siebie i to bynajmniej nie po koleżeńsku. Co na to Inga? Reakcja dziewczyny dosłownie zwala z nóg. Czegoś takiego w tej edycji "Hotelu Paradise" jeszcze nie było! "Hotel Paradise 4": Przemek zmieni Ingę na Sarę?! Po tym, jak z czwartą edycją "Hotelu Paradise" pożegnał się Michał , Nana nie kryła ulgi. Cóż, jak widać dziewczyna wcale nie nacieszyła się swoim wyborem. Kasia , która właśnie rozpoczęła swoją przygodę na rajskim Zanzibarze zadecydowała, że chce stworzyć parę z Łukaszem, a tym samym Nana ponownie wróciła do singlówki. Czyżby po tej roszadzie uczestniczka miała po raz kolejny miała zawieść się na Łukaszu, którego wybrała wyrzucając z programu Michała i sprowadzając na siebie gniew widzów? Nie mogę już pozwolić sobie na zmianę pary. Muszę popracować nad odbudowaniem zaufania Nany - stwierdził Łukasz. Wygląda na to, że Nanie i Łukaszowi nikt i nic nie jest już w stanie zagrozić. Za to ciemne chmury pojawiły się nad inną parą, bo coraz goręcej robi się pomiędzy Przemkiem a Sarą! Piękna Inga ma powody do obaw? Wieczorem w czwartej edycji "Hotelu Paradise" akcja przybrała zadziwiających obrotów, a niektórzy uczestnicy sami stwierdzili, że impreza lekko wymknęła im się spod kontroli. Emocje buzują i głupie pomysły zaczynają przygodzić do głowy - komentował Przemek, nawiązując do swojego gorącego...