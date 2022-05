"Hotel Paradise 5": Karolina w gorzkich słowach o relacji z Kasprem. "Każda sytuacja nas czegoś uczy"

Karolina odniosła się na Instagramie do słów jakie powiedział na jej temat Kasper w programie. Była uczestniczka komentuje jego zachowanie po powrocie do "Hotelu Paradise" i wyraźnie jest nim zawiedziona.

Jedna z najpogodniejszych i najbardziej lubianych uczestniczek "Hotelu Paradise" poproszona o komentarz na temat jej byłego partnera wyznała, że jest zaskoczona zachowaniem Kaspra. Karolina wypowiedziała się także na temat tego czy według niej uczestnik jest graczem.

"Hotel Paradise 5": Karolina jest zaskoczona zachowaniem Kaspra w programie i komentuje jego słowa

W "Hotelu Paradise" nic nie da się ukryć. Każde słowo na temat innego uczestnika prędzej czy później wychodzi na jaw. Mieszkańcy hotelu mogą dowiedzieć się prawdy podczas "Rajskiej wyroczni". Ci, którzy opuścili już program dowiadują się o sytuacjach z niego dopiero z emisji show. 5. sezon "Hotelu Paradise" został nakręcony kilka miesięcy temu, dlatego szczególnie trudno jest niektórym uczestnikom usłyszeć bolesną prawdę na swój temat po takim czasie. Dobrze przekonała się o tym Dominika, która dopiero niedawno dowiedziała się, że Oliwia i Kuba spędzili wspólnie noc, tuż po jej odejściu z programu. Okazuje się, że na swoim byłym partnerze zawiodła się także najlepsza przyjaciółka z programu Dominiki - Karolina. Uczestniczka na Intagramie odniosła się do ostatniej sytuacji, w której Kasper powiedział Laurze, że Karolina tak naprawdę nie podobała mu się. Para tworzyła przewrotną ale silną relację w programie. Tym bardziej słowa byłego partnera zaskoczyły ją.

Kolejne pytanie na ten temat, więc postanowiłam się do tego odnieść. Po moim wyjściu z hotelu nie wiem co się w nim działo i jestem tą sytuacją zaskoczona tak samo jak Wy. Moim zdaniem poznając drugą osobę na początku przyciąga nas jej wygląd dopiero później poznając ją bardziej jest to jej to jej zachowanie i charakter...W programie przed wyborem znaliśmy się tylko chwilę więc sens wypowiedzi Kaspra traci wiarygodność, sami możecie to ocenić. - napisała na Instagramie.

Karolina została zapytana także o to, czy żałuje relacji z Kasprem. Odpowiedziała, że nie, ponieważ ta sytuacja czegoś ją nauczyła. Dociekliwi fani chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat stosunku Karoliny do jej byłego partnera. Zapytali więc o to czy jest w związku oraz o to co uważa o słowach Klaudii El Dursi, która w jednym z naszych wywiadów powiedziała, że Kasper jest graczem.

Ale co mam sadzić, uważam, że coś w tym musiało być. Zresztą sami wszystko dokładnie widzicie - wyznała Karolina.

Choć na pytanie o to czy jest w związku uczestniczka odpowiedziała, że to tajemnica to wygląda na to, że nie kontynuuje relacji z Kasprem po programie. Co sądzicie o zachowaniu Kaspra? Czy Karolina słusznie uważa, że jest graczem w "Hotelu Paradise"?

