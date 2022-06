Klaudia wróciła do "Hotelu Paradise 5i jest zadowolona z nowej szansy, którą dostała od losu. Zamierza zrobić wszystko, by znaleźć się w finałowym tygodniu 5. sezonu. Fani jednak nie podzielają jej entuzjazmu i nieustannie zastanawiają się - po co została przywrócona? Po ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" widzowie nie szczędzą krytyki nie tylko Klaudii, ale także produkcji, która według nich przesadza z powrotami starych uczestników. "Hotel Paradise 5": Klaudia w ogniu krytyki Klaudia wróciła do "Hotelu Paradise" i zamierza zrobić wszystko by utrzymać się w nim jak najdłużej. Przed uczestnikami ostatnie "Rajskie Rozdanie", jednak zanim do niego dojdzie, program będzie musiała opuścić jedna osoba. Czy Klaudii uda się przetrwać do wieczoru eliminacyjnego? Ma taką nadzieję, tymczasem w sieci podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat powrotu do "Hotelu Paradise": Wracam do naszego Hotelixa! Kto się spodziewał takiego obrotu spraw?🤩 [...] Uczestnicy swoimi emocjami dnia poprzedniego chyba wyczuli, że największa płaczka wielkimi koronkami się do nich zbliża 😂😭 Strasznie się cieszę, że znów mogę postawić swoje kroki za bramą Hotelu Paradise!🦋 Każdy dzień tutaj to masa cudownych wspomnień na całe życie! Finał tuż tuż, a co wydarzy się teraz po moim powrocie? To czas pokaże🤪 Internauci jednak nie podzielają entuzjazmu Klaudii i uważają, że jej powrót do Hotelu Paradise nie był konieczny. - Boże... Po co ? Jeszcze przed prawie samym końcem sezonu 🥴 - Szkoda że akurat Ona... - Ten powrót kompletnie bez sensu🤦‍♀️ - Co za porażka ten powrót - Nie ma gdzie mieszkać czy jak 😂 - pisali w sieci. Wyświetl ten post na...