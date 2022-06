"Hotel Paradise 5": Oliwia i Kuba są parą? Wymowne słowa uczestniczki 

Wszystkie oczy widzów skierowane są obecnie na Kubę. Uczestnik z największą ilością byłych partnerek w "Hotelu Paradise" znalazł się w skomplikowanej pozycji. Na domiar złego pretensje zaczęła mieć do niego Oliwia, z którą jeszcze niedawno tworzył parę. Między nimi doszło do kłótni, o co poszło uczestnikom programu? "Hotel Paradise 5": Dominika komentuje kłótnię Oliwii i Kuby Życie w "Hotelu Paradise" bywa nieprzewidywalne. Idealnie mógł przekonać się o tym Kuba, który od samego początku bardzo starał się by znaleźć wymarzoną partnerkę. Najpierw w oko wpadła mu Marika, która decyzją uczestników musiała opuścić "Hotel Paradise". Na szczęście zaraz w programie zjawiła się piękna blondynka - Oliwia, która natychmiast nawiązała dobry kontakt z Kubą. Uczestnicy wyglądali na szczęśliwych i nikt nie spodziewał się, że wejście kolejnej uczestniczki zmieni kierunek uczuć Kuby. To właśnie Dominika rozbiła parę Oliwii i Kuby i od tamtej pory byli razem. Ich silna relacja została wystawiona na próbę, gdy do "Hotelu Paradise" weszła Laura . Nowa uczestniczka została partnerką Kuby a Dominika nie kryła smutku z rozbicia jej dotychczasowej pary. Kuba podchodzi do swojej skomplikowanej sytuacji z dużym dystansem. Czym zdenerwował jedną z jego byłych partnerek w programie. Podczas ostatniej imprezy między Oliwią a Kubą doszło do ostrej wymiany zdań. Oliwii nie spodobało się jak Kuba traktuje kobiety. Czarę goryczy przelało nazwanie jej swoją byłą dziewczyną podczas, gdy wokół stały uczestniczki, z którymi coś go łączyło. Oliwia poczuła, że każdą z nich potraktował przedmiotowo i zwróciła mu uwagę, że jest niedojrzały. Tym samym doszło między nimi do...