Wszystko jasne! Znamy finałowy skład czwartej edycji "Hotelu Paradise". Po kontrowersyjnej Puszce Pandory już wiadomo, które dwie pary powalczą o to, by stanąć na tzw. "Ścieżce lojalności" i zagrać o 100 tysięcy złotych. Finał już 6 grudnia w TVN 7. Zobaczcie, kto się w nim pojawi! Kto w finale "Hotelu Paradise 4"? O tym, kto pojawi się w finale "Hotelu Paradise 4" zadecydowali uczestnicy show, którzy pojawili się na ostatniej "Puszcze Pandory". Podczas spotkania z trzema parami zadawali bardzo trudne pytania, by potem zagłosować na parę, która według nich nie zasługuje na finał. Miażdżącą ilość głosów otrzymali Inga i Jan i to właśnie oni musieli pożegnać się z programem. Inga i Jan mieli najmniej czasu, by stworzyć udaną relację w "Hotelu Paradise". Oboje odpadali z programu, potem do niego wrócili jako para, to niestety nie przekonało pozostałych, by dać im szansę. Zwłaszcza, że na "Puszce Pandory" Inga była obiektem ataku za to, że zagłosowała przeciwko Vanessie i Mateuszowi . Inga i Jan żegnając się z show nie mieli do nikogo pretensji: Inga: Ja się czuję dobrze z tą decyzją. Nie czuję żalu do uczestników, jestem taka szczęśliwa, że mogłam być po drugiej stronie Pandory. Także ma uśmiech na twarzy. Jan: Dziękuję wszystkim uczestnikom. To że oddali na mnie głos, to ich wybór, a na kogo oddam jutro ja głos? Nie mam pojęcia. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": na finałowej Pandorze zapłonie! "Zachowałaś się bardzo fałszywie" To oznacza jedno - w finale "Hotelu Paradise" pojawią się Łukasz i Nana oraz Majk i Sara. O tym, która z par stanie na "ścieżce lojalności", zadecydują również...