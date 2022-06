"Hotel Paradise 5": Laura o wyrzuceniu Elizy i Jay'a z show. "Zrobiliśmy sobie więcej wrogów"

Grzegorz wrócił do "Hotelu Paradise" i niemalże od razu wywołał sporą awanturę. Wszystko przez szokujące słowa, które skierował do Jay'a. "Jesteś chamem, jesteś przegrany…" - przekrzykiwali się uczestnicy, atakując Grzegorza. Zrozumienia dla takiego zachowania nie mieli również widzowie, którzy nie zostawili na Grzegorzu suchej nitki. Głos w sprawie zabrała Oliwia. Stanęła w obronie Grzegorza i zdradziła niepokazane w programie kulisy całej absurdalnej sytuacji. "Hotel Paradise 5": Oliwia staje w obronie Grzegorza Grzegorz wrócił do "Hotelu Paradise" po dość długiej przerwie. Był pierwszym uczestnikiem, który opuścił program podczas "Rajskiego Rozdania" i nie do końca się tego spodziewał. Wówczas tworzył parę z Elizą. Po jego odejściu Eliza zbliżyła się do Jay'a, którego de facto jej poprzedni programowy partner traktował jak brata. W tym momencie tworzą jedną z najsilniejszych par w programie. Chociaż mimo chemii, która ich do siebie przyciąga, starają się panować nad emocjami w przeciwieństwie do Oliwii i Kuby, którzy zdecydowali się na seks w Hotelu Paradise", W programie Eliza obchodziła 20. urodziny, to właśnie tego dnia Jay postanowił przesunąć granicę i namiętnie pocałował partnerkę. Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" wreszcie to zrobili , a na ten moment czekało wielu fanów pary. Okazało się, że Grzegorz wrócił do "Hotelu Paradise" i już na samym wstępie zapowiedział, że będzie się zachowywał inaczej niż do tej pory. Kiedy pomiędzy nim a Jay'em wywiązała się niespodziewana awantura i padły słowa: "pojadę z Tobą jak z k****ą" wśród uczestników zawrzało. Po tym jak Grzegorz ostro zaatakował Jay'a w "Hotelu Paradise"...