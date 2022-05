"Hotel Paradise 5": Wiktoria spędza noc w luksusowym hotelu: "Serce dla mojego wybranka"!

W ostatnim odcinku "Hotel Paradise" podczas Rajskiego Rozdania odpadła Kasia, a Wiktoria i "nowy Łukasz" stworzyli zaskakującą parę i wygląda na to, że uczestnik liczy na stabilną relację. Tymczasem już na początku wywiązała się ostra dyskusja na temat tego, co wydarzyło się ostatnio . Wiktoria oburzona po rozmowie z dziewczynami podeszła do chłopaków siedzących przy barze i usiadła Łukaszowi na kolanach, co zszokowało Przemka! Uczestnik wyznał przed kamerami, że co prawda Miłosz powiedział Wiktorii, aby bawiła się w programie, ale chyba postępuje to za szybko. Przemek wziął na rozmowę Łukasza i zaproponował mu, żeby trzymał się blisko nich. Tymczasem nie zmieniło to podejścia "nowego" do Wiktorii: Informacje, które przekazał mi Przemek nie zmieniają mojej relacji dla Wiktorii - powiedział do kamery Łukasz. Nowe pakty w "Hotelu Paradise"! Tymczasem Wiktoria po powrocie do pokoju załała się łzami i wyznała szczerze, że obawia się paktu, który uważa, że został zawarty przeciwko niej! Mam wrażenie, że Łukasz, Przemek i Nana są nastawieni źle do mnie. (...) Przemek nastawia wszystkich do mnie źle - powiedziała płacząc Wiktoria. Wiktoria zdradza też, że Łukasz dobrze się nią opiekuje, ale nadal nie może zapomnieć o Miłoszu. A tymczasem Inga i Janek między słowami zawarli układ, że zostają do końca razem w "niebieskim pokoju". W dalszej części, kiedy emocje opadły, zrobiło się naprawdę wesoło! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Walka Wiktorii i Kasi o pozostanie w programie. Która wyszła z niej zwycięsko? Zaskakujące zadania w "Hotelu Paradise" Tym razem uczestnicy "Hotelu Paradise" otrzymali dość proste zadanie i mieli przygotować posiłki na wieczorne party, co okazało...