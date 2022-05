"Hotel Paradise 5": Eliza w zaskakującym wyznaniu: "coś się we mnie rodzi". Co na to Jay?

Kejti i Łukasz zaskoczyli fanów informacją, że są w związku! Piękna uczestniczka, którą widzowie mogli poznać zaledwie przez kilka odcinków, z wielkim zaangażowaniem opowiada o swojej relacji. Fani zasypali uczestników pytaniami, by dowiedzieć się, jak wyglądała historia ich miłości. Kejti ujawniła, że między nią a Łukaszem uczucie nie pojawiło się od razu, a także co sprawiło, że zakochała się w koledze z programu. "Hotel Paradise 4" Kejti i Łukasz o swoim związku: "Po prostu coś zaiskrzyło" Kejti i Łukasz spotkali się w programie w mało sprzyjających okolicznościach. Piękna uczestniczka doszła do programu, gdy większość par była już bardzo mocna i niemal nie do rozbicia. Pech chciał, że wraz z wejściem nowego uczestnika, Łukasza, program opuścił Miłosz. W tym momencie Kejti i Wiktoria zaczęły ostrą rywalizację o względy Łukasza, który na rajskim rozdaniu miał wysłać jedną z nich do domu. Uczestnik nie wyczuł, że to właśnie z Kejti w przyszłości połączy go uczucie i wybrał Wiktorię, odsyłając Kasię do domu. Jak się jednak okazało, ta gra nie wpłynęła na ich relację i wkrótce później narodziło się między nimi uczucie! -Jak to się w ogóle stało? W hotelu Cię nie wybrał, nie byłaś zła? -Nie, hotel to gra, zabawa. Prawdziwe relacje nawiązują się po programie :) Po prostu, coś zaiskrzyło, kontakt się zdecydowanie polepszył, zaczęliśmy się spotkać i tak wyszło :) Fanów bardzo zaskoczyło, że Łukasz i Kejti wcale od początku nie byli sobą zainteresowani. Kejti faktycznie przyznała, że wtedy, w "Hotelu Paradise" nie wpadli na to, że może połączyć ich coś więcej. Uczucie narodziło się między nimi dużo później! -W programie każdy z nas kierował się innymi rzeczami. Nie mieliśmy...