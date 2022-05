Obok Jay'a i Elizy jedną z najmocniejszych par w "Hotelu Paradise" byli Grzegorz i Laura. Choć nie znali się zbyt długo, udało im się stworzyć relację opartą na zaufaniu i przyjaźni. Do teraz. W najnowszym odcinku Laura zrobiła coś, co zniszczyło jej związek z Grzesiem, a przy okazji zszokowało pozostałych uczestników. Przesadziła?

Laura całuje się z Sevagiem w "Hotelu Paradise 5"

Życie uczestników "Hotelu Paradise" to często trudne wybory, wyzwania i niepewność co do jutra, ale także dobra zabawa, której dają się ponieść. W najnowszym odcinku prym w imprezie wiedli Kasper, Sevag, Wiktoria i Laura. W pewnym momencie cała czwórka zaczęła całować się w basenie. Zaczęło się od namiętnych pocałunków Wiki i Laury, do których dołączyli panowie. Wiktoria całowała Kaspra, zaś Laura... Sevaga. Obserwujący ich koledzy byli wyraźnie zaskoczeni ich swobodą, ale nie wszystkim było do śmiechu. Świadkiem sytuacji był również Grzesiek, programowy partner Laury.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Dominika i Eliza naśmiewały się z płaczu Kuby. Ostro odpowiedział

Mat. prasowe

Pocałunek Laury i Sevaga był szokiem dla wszystkich, zwłaszcza dla Grześka, który wydawał się być niewzruszony, jednak po chwili powiedział:

Jest mi przykro, jestem zawiedziony, myślałem, że to pójdzie gdzieś dalej po programie, ale no chyba, to znaczy, na pewno nie - zadeklarował jasno.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia i Sevag pokazali zdjęcia ze ślubu! Fani w szoku!

Mat. prasowe

Grzegorz wyjaśnił, że jakiś czas temu został zdradzony przez swoją partnerkę, dlatego takie sytuacje bardzo go bolą. W rozmowie z pozostałymi uczestnikami nie ukrywał rozgoryczenia, twierdząc, że w tym momencie nie widzi już przyszłości dla siebie i Laury w "Hotelu Paradise". Postanowił jednak porozmawiać z dziewczyną!

Mat. prasowe

"Hotel Paradise 5": Laura przeprosiła Grzegorza za pocałunek!

Laura nie czuje, że zrobiła coś złego, jak mówiła, poniosła ją zabawa. Grzesiek ma do niej żal, bo wcześniej uczestniczka twierdziła, że nie jest w stanie pocałować właśnie jego, bo nie umie się tak szybko otworzyć:

Laura: Jesteś zły? Grzegorz: No nie jestem zły, bardziej zawiedziony po prostu Laura:: Ale jakbyś chciał wiedzieć, że to totalnie nie miało znaczenia. Chciałabym tak tutaj być, w sensie z Tobą i tak dalej, bo mogłam Cie pocałować i bardzo mam na to ochotę, ale jesteś zbyt ważny dla mnie. Grzegorz: No ale mówisz jedno, robisz drugie, po prostu straciłaś moje zaufanie Laura: No tak, rozumiem to w stu procentach Grzegorz: Jakbyś powiedziała, że chcesz się bawić, to spoko, pobawiłaś się, ale wszystko ma konsekwencje. Laura: Przepraszam, było to ch****we. Grzegorz: Nie byłoby to ch*** gdybyś mi powiedziała, że spoko i że nie masz problemu, żeby się bawić, to spoko. Grasz, że nie chcesz się otwierać, a potem robisz takie rzeczy w basenie, no to...

Ostatecznie parze udało się wygrać jedno z zadań i teraz będą musieli wybrać jedną z dziewczyn, która odpadnie z "Hotelu Paradise". Czy to znów ich zbliży? A może jednak definitywny koniec? Jeśli tak, to na tym mogłaby skorzystać tylko... Klaudia.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay tłumaczy zachowanie Elizy. "Nasza spina nie była największą tej nocy"