"Hotel Paradise 5": Widzowie gorzko o Elizie. "Żmija robiąca dramy". Konrad odpowiedział

Im bliżej finału 5. edycji "Hotelu Paradise", tym atmosfera w luksusowej willi w Panamie coraz bardziej się zagęszcza, a fani już mają swoich faworytów do wygranej, a także typują czarne charaktery sezonu, do których niewątpliwie należą Eliza i Konrad. Chłopak już pożegnał się z programem i teraz postanowił odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytanie widzów. Wśród nich nie zabrakło także tych dotyczących Elizy.

"Hotel Paradise 5": Konrad szczerze o Elizie. Jak komentuje to, że widzowie nazywają ją "żmiją"?

W "Hotelu Paradise" zrobiło się naprawdę gorąco, a najnowsza "Puszka Pandory" i następujące po niej "Rajskie Rozdanie" poważnie pokrzyżowały szyki niektórym uczestnikom. Po tym jak do "Hotelu Paradise" wróciła Dominika, sytuacja stała się naprawdę napięta, jednak takiego obrotu spraw podczas konkurencji eliminacyjnej nikt się nie spodziewał. Konrad i Anita zostali wyeliminowani z rajskiego hotelu, a fani wciąż zadają sobie pytanie, czy Kasper żałuje, że wyrzucił Anitę z "Hotelu Paradise".

Wiele pytań odnośnie programu otrzymał również Konrad, którego widzowie okrzyknęli "agresywnym" i "zmanierowanym". Podczas instagramowego Q&A chłopak odniósł się również do zarzutów płynących w stronę Elizy, uznawanej za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek w historii polskiej edycji "Hotelu Paradise".

- Czy Eli jest faktycznie taką osobą, na jaką ją kreują? Żmija robiąca dramy itp - dopytywali Konrada internauci.

Chłopak zdobył się na szczere wyznanie.

Instagram @konrad_hotelparadise5official

Zobacz także: "Hotel Paradise": Katastrofa na planie programu! Coś takiego wydarzyło się po raz pierwszy

- Nie, ja Elizki nigdy nie uważałem za żmiję, mimo tego, że raz mieliśmy też spięcie, kiedy z programu odeszła Wiktoria, bo była na mnie ostro cięta. Natomiast następnego dnia już wszystko było w porządku - przyznał Konrad. - Jest to konkretna babka, ale mi to imponuje - dodał.

Spodziewaliście się po Konradzie takich słów?

Hotel Paradise/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": jest reżyserowany? Jeden z uczestników się wygadał!

Konrad szybko został okrzyknięty "czarnym charakterem" 5. edycji "Hotelu Paradise". Pewny siebie brunet wprost mówił o swoich uczuciach, niejednokrotnie nie przebierając w mocnych słowach. Niestety, jego otwartość i chęć kierowania się określonymi zasadami, a także używanie podniesionego tonu sprawiły, że chłopak przez wielu uczestników i widzów show został odebrany jako agresywny.

Hotel Paradise/Player.pl

Uczestnik często wdawał się w słowne potyczki z pozostałymi mieszkańcami rajskiego hotelu, a jego konflikt z Mariką sprawił, że to właśnie on musiał pożegnać się z programem po przegranej grupowej konkurencji. Również charyzmatyczna Eliza, która w "Hotelu Paradise" stawia na otwartość, zmyślną grę i ostre słownictwo często odbierana jest przez sympatyków show jako wyjątkowo negatywna postać. Co więcej, niektórzy idą o krok dalej i przywołując słowa Mariki, nazywają Elizę "żmiją".

Jak dotąd Eliza nie odpowiedziała na negatywne komentarze pod jej adresem, na hejterskie wiadomości stara się reagować serdecznym uśmiechem, nagrywając zabawne filmy na TikToku.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Dlaczego Dominika o wszystko obwiniła Oliwię, a nie Kubę? Jest komentarz