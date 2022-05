"Hotel Paradise 5": jest reżyserowany? Jeden z uczestników się wygadał! 

Czy jest szansa, że w "Hotelu Paradise" pojawią się uczestnicy homoseksualni lub biseksualni? Klaudia El Dursi zabrała głos w sprawie ewentualnej rewolucji w hitowym show TVN7. W czwartym sezonie nie brakuje kontrowersji, a akcja dzieje się tak szybko, że nawet uczestnicy nie są w stanie przewidzieć, co będzie czekać ich w oczekiwaniu na kolejne "rajskie". Czy produkcja show rozważa wprowadzenie do scenariusza także możliwości tworzenia par jednopłciowych i poszukiwania miłości przez osoby innych orientacji? Zobaczcie, co zdradziła Klaudia El Dursi. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo i Oha dostają groźby od widzów. Co na to Klaudia El Dursi? "Hotel Paradise": Czy w programie pojawią się pary jednopłciowe? 12. października premierę ma "Prince Charming", pierwszy w Polsce tv show, w którym to geje poszukują miłości. Tytułowym "Czarującym Księciem" będzie Jacek Jelonek , a o jego względy będzie rywalizowało 13. przystojnych uczestników. Kontrowersyjne reality show dostępne będzie na platformie Player.pl. Czy jednak jest szansa, aby za podobną formułą poszły także inne show? Klaudia El Dursi, gospodyni " Hotelu Paradise " odpowiedziała na pytanie, czy scenariusz hitu TVN7 dopuszczałby utworzenie się w programie pary jednopłciowej. Wydaje mi się, że formuła naszego programu nie przewiduje czegoś takiego - powiedziała w rozmowie z Pudelek.pl Przy okazji wyjaśniła także, dlaczego w "Hotelu Paradise" nie mogłaby się stworzyć para jednopłciowa: To byłoby zbyt skomplikowane. Musiałyby się zmienić zasady. Można zaprosić osoby biseksualne i zrobić taki miszmasz. To byłaby loteria: kto z kim się połączy Bylibyście ciekawi takiej odsłony "rajskiego hotelu"? Zobacz...