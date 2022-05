"Hotel Paradise 5": Dlaczego Dominika o wszystko obwiniła Oliwię, a nie Kubę? Jest komentarz

Powrót Dominiki do "Hotelu Paradise" nieźle pomieszał szyki, jednak gdy uczestniczka dowiedziała się o upojnej nocy Kuby i Oliwii, nie wytrzymała. Dlaczego całą winą obarczyła swoją koleżankę, a w stosunku do byłego partnera była zdecydowanie bardziej pobłażliwa? Odpowiedziała!

"Hotel Paradise 5": Dlaczego Dominika obwiniała jedynie Oliwię za upojne chwile z Kubą?

Zdawać by się mogło, że w "Hotelu Paradise" czas płynie zupełnie inaczej niż w realnym życiu, a sympatie i animozje między uczestnikami bardzo szybko przechodzą przez kolejne etapy. W 5. edycji programu najwięcej emocji wzbudza jednak "uczuciowy trójkąt" pomiędzy Dominiką, Kubą, a Oliwią. Obie panie zaciekle rywalizują o przystojniaka, jednak eliminacja Domi z show, dała Oliwce zielone światło na stworzenie z chłopakiem głębszej więzi. Po tym, jak para poszła na całość na tę dwójkę spadła fala hejtu, jednak nikt nie spodziewał się, że była telewizyjna partnerka Kuby dostanie o produkcji kolejną szansę.

Po tym jak Dominika wróciła do "Hotelu Paradise" nie szczędziła Oliwii gorzkich słów, obarczając ją całkowitą winą za to, że wraz z Kubą dała się ponieść emocjom. Dlaczego w stosunku do chłopaka Domi postanowiła być bardziej wyrozumiała? Uczestnika zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie za pośrednictwem obszernego oświadczenia, jakie opublikowała na swoim InstaStories.

- Czemu miałam większy żal do Oliwii niż do Kuby? Miałam do jednej i drugiej strony ogromny żal - wyznała na InstaStories Dominika.

Mat. prasowe

Dziewczyna podkreśliła, że opuszczając program zwróciła do Oliwii o pomoc z trzymaniu w ryzach Kuby. Ta jednak pomimo zapewnień postanowiła spędzić z nim upojną noc.

- Zabolało mnie to, że odpadając powiedziałam do Oliwii "pilnuj Kuby" bo gdzieś mi na nim na tamten zależało, a zdarzyła się taka sytuacja. Oczywiście można odebrać to też tak, że większy żal miałam do Oliwii, ale tylko dlatego, że byłam jej pewna, że będziemy miały fajną, prawdziwą, szczerą relację poza bramami hotelu - dodała.

HOTEL PARADISE/PLAYER.PL

- Ta sytuacja była i minęła. Też oglądając odcinki, postąpiłabym inaczej, ale czasu niestety nie cofnę - dodała.

Dominika podkreśliła także, że widzowie widzieli jedynie urywek tego, co tak naprawdę działo się w "Hotelu Paradise", przez co trudno jest realnie osądzać relacje łączące uczestników.

- To jest telewizja. Nie wszystko jest pokazywane. Nie macie tej świadomości, że naprawę z Oliwią złapałam na tamten moment dobry kontakt, bo nie to pokazane (dlatego tak bardzo mnie to zabolało). Ale można to wywnioskować z wypowiedzi innych osób, które tak bardzo się przejmowały, co ja powiem i jak zareaguję na to, jak Oliwia oraz Kuba się wobec mnie zachowali. To powinno dać do myślenia, że jednak nie wszystko jest wam pokazane, co tam się dzieje - przyznała.

Po czym dodała:

- Może mieli się ku sobie. Nie mi to oceniać. Jeżeli tak było, powinni mi to od razu powiedzieć - podkreśliła.

Instagram @domi_hotelparadise5official

Dominika odniosła się również do zarzutów fanów, dlaczego pomimo rewelacji, jakich dowiedziała się podczas "Puszki Pandory" nadal starała się stworzyć parę z Kubą.

- Dlaczego pomimo tego, co się dowiedziałam się na "Pandorze" wygląda to tak, że jakbym chciała na siłę znów być z Kubą. Nie dlatego, że się nie szanuję (jak niektórzy z was piszą, nie dlatego, że postanowiłam latać za nim jak piesek i nie dlatego, bo się zakochałam) - wyznała na Instastories.

A następnie dodała:

- Może faktycznie gdzieś przez głowę przeszła mi w tamtej chwili ta myśl, ale szybko się rozpłynęła. Byłam w końcu w grze i sama postanowiłam grać, dlatego gdy tylko wyczułam wahania Kuby, postanowiłam znów robić to, co za 1 razem , ale tym razem z nieco innym zakończeniem. Może mściwym, może nie. Na tamten moment nie wiedziałam już, co zrobić. Brakowało mi wsparcia najbliższych.

Mat. prasowe Hotel Paradise

- Może moja postawa, zachowani, reakcja niektórych z was zawiodła, ale pamiętajmy, że dalej to jest program. A my dawno jesteśmy w naszych domach - zakończyła.

Na swoim InstaStories Dominika z "Hotelu Paradise" odpowiada też na zarzuty o kłamstwo, a także odnosi się do zachowania Mariki i Konrada podczas "Pandory". Myślicie, że uczestnicy już wyjaśnili sobie wszystkie niesnaski, a może nadal żywią do siebie żal?