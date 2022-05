"Hotel Paradise 5": Dominika wróciła do show, Kuba i Oliwia byli w szoku! "Zostałam oszukana!"

W "Hotelu Paradise 5" piekło zamarzło. Do show wróciła Dominika, czego najbardziej obawiał się... No właśnie, kto? Była partnerka Kuby zaliczyła wielkie wejście - pojawiła się na sam koniec Puszki Pandory i już wtedy dowiedziała się, że mężczyzna mocno zbliżył się do Oliwki! Jak na to zareagowała? W jakiej sytuacji znalazła się Oliwia? Co zrobił Kuba? Zobaczcie!

Dominika wróciła do "Hotelu Paradise 5"

Puszka Pandory w "Hotelu Paradise" za każdym razem niesie ze sobą ogromne emocje. Tym razem zdominowali ją kłócący się od paru dni Konrad i Marika. Jednak ich animozje okazały się niczym przy... powrocie Dominiki! Dziewczyna, tworząc parę z Kubą, odpadła z "Hotelu Paradise" z rąk Sevaga. Warto również przypomnieć, że Kuba, tuż po tym, jak jego partnerka opuściła hotel, przespał się z Oliwią. Nic więc dziwnego, że jej ponowne pojawienie się w show wywołało sporo emocji!

Już podczas Puszki Pandory Dominika dowiedziała się, że Kuba i Oliwia z "Hotelu Paradise 5" uprawiali seks. Przyznał się sam Kuba:

Do Oliwii: jak masz relacje z Kubą? Oliwia: Między nami jest bardzo dobrze i nic złego się nie dzieje, co jest zaskakujące Kuba: Domi, doszło do zbliżenia między mną a Oliwką. Bliższego zbliżenia. Dominika: Aha, okej.. No dobra…

Następnie Kuba przypomniał sytuację, kiedy Marika mówiła mu o tym, że Dominika byłaby w stanie zmienić parę, gdyby w programie pojawił się uczestnik, który zwróciłby na nią uwagę. Dziewczyna zaprzeczyła:

Kuba: Była jedna sytuacja, kiedy Mery podeszła do mnie na rajskim rozdaniu jak odpadłaś, i powiedziała mi jedną rzecz, że jak rozmawiałaś z Mery, to powiedziałaś, że jakby wszedł nowy uczestnik, który byłby w twoim typie, to byś go wybrała na rajskim. Dominika: Powiedziałam tak? W ogóle nie pamiętam, żebym tak powiedziała.

To jednak i tak nie miało większego znaczenia - Dominika po powrocie do "Hotelu..." nie spodziewała się, że Kuba tak szybko zwiążę się z Oliwią:

Weszłam tu, celowałam w Ciebie, dałam Ci ku***a swój łańcuszek na szczęście, żebyś tu je miał, żebyś miał pamiątkę. Myślałam, że jak tu wejdę, to się miło zaskoczę Twoją osobą. Gdyby ktoś tu wszedł, nie zostawiałabym Ciebie, bo od początku byłam za Tobą i każdemu to mówiłam szczerze - mówiła Dominika do Kuby

Dominika porozmawiała z Kubą na osobności. Była ciekawa, czy po powrocie ma u chłopaka jakieś szanse. Okazało się, że Kuba... waha się!

Kuba: Ciężko mi się o tym mówi. Dominika: Ja byłam z Tobą szczera od początku. Ty ze mną też bądź. Kuba: Mieliśmy wspólne tematy, wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy, no i jakoś później ten kontakt… Przez to, że mieliśmy wcześniej bliskość, wróciła ta bliskość. Dominika: No i co dalej? Kuba: No ja musiałem sobie znaleźć parę. Dominika: Ale o to nie mam żalu. Znaleźć sobie parę a z nią sypiać to jest różnica. Kuba: No tak tak… Dominika: Ty babiarzu! Ty nieszczery człowieku… Oddaj mi łańcuszek (śmiech). Po prostu kolegi między nogami nie umiesz trzymać (śmiech) Kuba: No dokładnie! (Śmiech). Teraz się zbliżyliśmy mocno. Jest dobrze, ale jest ch***wo. Dominika: Czemu? Kuba: No domyśl się… Weszłaś Ty Dominika: Ale ja nie przebiję Waszych łóżkowych igraszek tutaj. Kuba: No ja wiem o co Ci chodzi… Dominika: Zostałam oszukana. Dla mnie kobieta kobiecie tak nie robi. Facet inna sprawa, bo nie myśli głową… Widzisz, miałaś taką gwiazdę, ale wolisz księżyc… Ale ja chcę wiedzieć Kuba! K: Nie wiem, daj mi chwilę, odpowiem Ci najszybciej jak mogę.

Kuba każdego przekonywał, że ma poważny mętlik w głowie i jest mocno zmieszany całą sytuacją. Wtedy przyszedł czas na rozmowę z Oliwią.

Kogo wybierze Kuba w "Hotelu Paradise 5"?

Oliwia również przeżywała mocno wejście Dominiki. Zdecydowała się na rozmowę w cztery oczy z uczestniczką:

Oliwia: To, co zaszło między mną a Kubą, wyszło naturalnie. Nikt nie miał w ogóle w myślach, żeby Tobie zrobić na złość. Nie wiem nawet nie potrafię tego wyjaśnić.. To wyszło i… głupio mi z tym jest, jak patrzę na to z innej strony… Dominika: Ja się czuję trochę oszukana z dwóch stron. Jestem trochę zawiedziona nim, nie ukrywam tego, ale trudno, nie było mnie tu. Ale zabolało mnie z Twojej strony, bo widziałaś, jaki mam stosunek do niego. Ale trudno, ludzie są różni.

Oliwia nie spodziewała się jednak tego, że powrót Dominiki sprawi, że jej relacja z Kubą zawiśnie na włosku!

Nie czuję się zbyt fajnie, ale nie jestem osobą, która robi takie rzeczy, tak po prostu. Jeśli coś robię, to dlatego, że czuję, że chcę to zrobić. No i na pewno nie poczuję z nikim czegoś takiego i nie będę chciała z nikim nic stworzyć - powiedziała smutna Oliwia.

Kuba, niestety, jej nie uspokoił:

Kuba: Powiedziałem jej, że nie jestem w stanie jej odpowiedzieć… Oliwia: Czyli to teraz się wahasz?! Kuba: No można tak powiedzieć, że trochę się waham… Oliwia: Moim zdaniem to wygląda tak, że mamy sto razy lepszy kontakt niż miałeś wcześniej z Dominiką. Kuba: Już nie przesadzaj. Oliwia: Czyli dajesz mi do zrozumienia, żebym przestała patrzeć na to jak teraz patrzę i teraz mam szukać… Kuba: Nie powiedziałem nic takiego… Oliwia: Ale dajesz mi to do zrozumienia… Kuba: Ale czego ode mnie oczekujesz? Oliwia: Już Ci mówiłam, że jestem lojalna. Jak komuś coś oddaję, to oddaję. Kuba: Ok, aha, zrozumiałem.

Oliwii było źle z tym, że Kuba nie dał jej żadnej gwarancji:

Mnie to śmieszy, dla mnie to powinno być oczywiste.

Co ciekawe, Dominika na kolejnej rozmowie z Kubą również tak stwierdziła, zapewniając, że nie ma do niego żalu. Jednak czułaby satysfakcję, gdyby chłopak do niej mimo wszystko wrócił, a wszystko przez złość na Oliwię:

Dominika: Przespałeś się z nią, bo to czułeś! Kuba: No tak było. Dominika: Dla mnie sprawa jest zakończona. Kuba: Myślisz, a co z nami? Dominika: Jeśli wybierzesz mnie, w co wątpię, to nie wiem czy mnie by to uskrzydliło, ale miałabym to co chciała. Nawet nie jestem na Ciebie zła, ale jestem na nią w********, bo baba tak babie nie robi.

Mimo że Oliwii było przykro, to ponownie porozmawiała z Kubą na dobranoc, co więcej - pocałowała mężczyznę:

Oliwia: Czy Ty uważasz, że wszystko jest git? Kuba: Nie uważam, uważam, że jest nie git.

Kogo więc wybierze Kuba? Czy Oliwia i Dominika będą walczyć o jego serce?

