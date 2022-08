"Hotel Paradise 5": rodzina Mariki się powiększyła: "W końcu mam maluszka" 

Nastroje w "Hotelu Paradise" mocno opadły, gdy okazało się, że program musi opuścić Janek. Widzowie, ale także uczestnicy nie kryją z tego powodu wielkiego rozczarowania. Wiele osób sądziło, że to właśnie ta para, Janek i Inga mają szansę zajść naprawdę daleko. Choć oni sami takie właśnie mieli plany, za sprawą Nany i Łukasza musieli je zmienić. Inga nie kryła łez i wielkiej przykrości. Jak dalej potoczy się ta gra? Czy Ingę i Janka mimo rozłąki połączyło coś więcej? Nowy post uczestniczki ujawnił za dużo? "Hotel Paradise" Inga jest wściekła, że odpadł Janek i zaczyna "ostrą grę". Co ma na myśli? W "Hotelu Paradise" nikt nie może czuć się bezpiecznie. Nawet jeśli między parą pojawią się prawdziwe uczucia, to nie one decydują o ich pozostaniu w hotelu, ponieważ czasem jest to zwykły przypadek. Po raz kolejny o tym kto odpadnie, zdecydowała gra. Tym razem jednak wskazanie takiej osoby było nieco bardziej skomplikowane. Zwycięzcami gry okazali się Wiktoria i Przemek. To właśnie oni wskazali ich zdaniem dwóch najgorszych graczy, Nanę i Łukasza. Wszyscy myśleli, że konsekwencją tego wyboru będzie odpadnięcie właśnie tych uczestników. Tymczasem okazało się, że to właśnie ten przegrany duet podejmie tę trudną decyzję i wyeliminuje z gry jednego z panów. Padło na Janka, który przyjął tę informację z godnością, ale nie bez przykrości. W końcu po swoim powrocie do hotelu zaczął budować prawdziwy związek z Ingą i oboje wierzyli, że mogą zajść naprawdę daleko. Zobacz także: "Hotel Paradise": Inga zalana łzami podczas "Pandory", a Nana musiała się tłumaczyć! Nic więc dziwnego, że Inga na wieść o tym, że jej partner odpada, zalała się łzami. Uczestniczka tę trudną sytuację postanowiła skomentować...