"Hotel Paradise": Marika przyznaje, że jest zakochana! W kim? 

Przed ciekawskimi fanami nic się nie ukryje! Od jakiegoś już czasu w sieci krążyły plotki, że Karolinę z 5. edycji programu łączy coś więcej z Miłoszem z "Hotelu Paradise 4". Oboje zresztą nie ukrywają, że bardzo się lubią a na Instagramie umiejętnie podsycają plotki co do swojej relacji. Ostatnie ich wspólne zdjęcia wzbudziły nie mało emocji i niektórych fanów utwierdziły w przekonaniu, że tych dwoje zdecydowanie ma się ku sobie! Zresztą, sami zobaczcie! "Hotel Paradise" Karolina i Miłosz razem na weselu! Wyglądają na zakochanych? Karolina podobnie jak Miłosz w "Hotelu Paradise" niestety miłości nie znalazła. Piękna blondynka od samego początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem męskiej części mieszkańców, jednak niestety nie ulokowała swoich uczuć zbyt dobrze. Uczestniczka poczuła coś więcej do Kaspra, który niestety nie odwzajemnił jej uczuć, za to zakochał się w innej uczestniczce! Kasper związał się z Laurą po zakończeniu "Hotelu Paradise" , czym bardzo zaskoczył fanów! Karolina jednak nie przestała szukać romantycznej miłości i zdaniem fanów znalazła ją w ramionach Miłosza z 4. edycji programu. Sympatyczny uczestnik pojawia się zresztą w mediach społecznościowych Karoliny i mocno miesza w przypuszczeniach fanów. Ostatnio Karolina z "Hotelu Paradise" skomentowała przypuszczenia, że jest z Miłoszem , ale wcale nie rozjaśniła fanom sytuacji. Może więc niespodziewane zdjęcie z wesela to zrobi? Miłosz i Karolina nie zdradzili na czyim są weselu i kto, kogo zaprosił, ale trzeba przyznać, że wyglądali razem wspaniale! Każde z nich pochwaliło się wspólnym zdjęciem, co mocno zaskoczyło fanów. Czy to oznacza, że podoba im się podsycanie plotek o ich związku? Trudno jest spojrzeć na to inaczej! Poza tym Karolina i Miłosz zdaniem fanów naprawdę do...