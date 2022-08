"Hotel Paradise 6": Nana nagrała piosenkę do 6. sezonu! Jest teledysk

Widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą narzekać na nudę. Za nami pierwsze kłótnie oraz tajne pakty pomiędzy atrakcyjnymi singlami walczącymi o sławę, miłość i wielkie pieniądze. Ogromne emocje budzi jednak nie tylko akcja w rajskim hotelu, ale też piosenka "Raj mi daj" autorstwa Bibi z 3. edycji miłosnego hitu TVN 7 oraz Kamila Bijosia. Internauci nie zostawili na utworze suchej nitki, a niektórzy już myśląc o kolejnej edycji swojego ulubionego programu, starają się wybadać, kto zaśpiewa czołówkowy singiel. Wielu z nich podejrzewa, że będzie to zjawiskowa Kara z 3. odsłony rajskiego hotelu. Co na to główna zainteresowana? Ukochana Marcina odpowiedziała! Zobacz także: "Hotel Paradise": Zapłakana Sonia Szklanowska porusza temat piosenki. Ma żal do Bibi? "Hotel Paradise": hejt na piosenkę promującą program Odkąd w sieci pojawił się utwór "Raj mi daj" , promujący 4. sezon "Hotelu Paradise", w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci ostro krytykują nie tylko teledysk, podkreślając, że jest do złudzenia podobny do tego do piosenki "Oto Raj" Soni Szklanowskiej , lansującego poprzednią edycję miłosnego hitu TVN 7, ale też kąśliwie komentują wokal Bibi. - Kamil cudownie, Bibi przeciętnie, "oto Raj" najlepsza czołówka. - Bibi jeszcze dłuuuuga droga do muzycznej perfekcji, za to Kamil sztos. - A mi podoba bardziej niż piosenka Sonii. Bibi jest skromną osobą i widać to tutaj po zachowaniu, że nie zachowuje się jak królowa influ w porównaniu do Sonii... :) Przyjemnie się słucha -komentują utwór internauci. Również na instagramowym koncie Bibi jej fani są dla niej bezlitośni. Gdy dziewczyna zaśpiewała piosenkę jedynie przy akompaniamencie gitary , użytkownicy Instagrama nie pozostawili...